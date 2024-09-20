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Dünya Rusya'dan beklenmedik hamle! Rus basınından iddia Türk bankaları Rusya’dan çekiliyor! Şaşkına çevirdi
Dünya

Rusya'dan beklenmedik hamle! Rus basınından iddia Türk bankaları Rusya’dan çekiliyor! Şaşkına çevirdi

Yeniakit Publisher
2024-09-20 00:02:00 - 2024-09-21 11:24:45
Rusya'dan beklenmedik hamle! Rus basınından iddia Türk bankaları Rusya’dan çekiliyor! Şaşkına çevirdi

Rus Haber Ajansı (TASS), ülkede bulunan Türk bankalarının Rusya ile işlemleri durdurup tek bir bankaya devretmeyi planladığını iddia etti.

Rus Haber Ajansı (TASS), ülkede bulunan Türk bankalarının Rusya ile işlemleri durdurup tek bir bankaya devretmeyi planladığını iddia etti. Türkiye'den henüz iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi.

Rus medyasında Türk bankaları ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Rus Haber Ajansı (TASS), Türk bankaları Rusya ve Belarus ile yapılan işlemleri durdurmayı ve sadece tek bir bankaya devretmeyi planladığını ifade etti.
Türkiye'deki bankaların Rusya'ya sevkiyat yapan firmaları 'zorladığı' iddiasının ardından, bankaların Rusya ile yapılan işlemleri durdurmayı ve bu işlemleri yalnızca bir bankaya devretmeye hazırlandığı belirtildi.

"TAMAMEN ÇEKİLMEK İSTENİYOR"

TASSS'a konuşan bir kaynak, şu anda Emlak Katılım Bankası'nın Rus rublesi ile Türk lirası arasındaki ticari işlemlerin yürüttüğünü ifade etti. Kaynak, şu ifadeleri kullandı:

“Mevcut durumda, neredeyse tüm Türk bankaları Rusya ve Belarus ile işlemlerden tamamen çekilmek istiyor. Gelecekte kısıtlamalar ve yaptırımlar şeklinde ortaya çıkabilecek sorunlardan kendilerini korumak için tüm bu işlemleri Emlak Katılım Bankası'na bırakmak istiyorlar."

BÜYÜKELÇİ NE SÖYLEDİ?

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye'deki bankalarının Rusya'ya sevkiyat yapan firmaları gittikçe daha fazla 'zorladığını', bazılarının transferlerini engellediğini ve hesaplarını kapattığını söylemişti. "Türk bankalarının Rusya'ya mal transferi yapan firmaları 'zorladığı' vakalar daha da sıklaştı" diyen Rus Büyükelçi sözlerinin devamında, "Bu müşterileri aktif bir şekilde tespit ediliyor ve transferleri engelleniyor ya da hesapları tümden kapatılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'ya yönelik yaptırımları uygulamayan Türkiye'de, Rusya ile çalışan bankalara ikincil yaptırım uygulanabileceği uyarısında bulunulmuştu. ABD, Nisan 2023'te aralarında Türkiye merkezli en az dört şirketin de bulunduğu 120'den fazla şirket ve kişiye Rusya’ya yönelik yaptırımları deldikleri gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı.

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