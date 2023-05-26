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Ekonomi Rusya'dan beklenmedik çıkış: Türkiye'de ucuz yer kalmadı, artık zor
Ekonomi

Rusya'dan beklenmedik çıkış: Türkiye'de ucuz yer kalmadı, artık zor

Yeniakit Publisher
2023-05-26 08:18:00 -
Rusya'dan beklenmedik çıkış: Türkiye'de ucuz yer kalmadı, artık zor

ATOR Başkan Yardımcısı Artur Muradyan, "Ruslar için ucuz Türkiye'de yer kalmadı" diyerek son durumu paylaştı.

ATOR Başkan Yardımcısı Artur Muradyan OTM-2023 çevrimiçi fuarının açılışında yurtdışı pazarlarla ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Türkiye’de orta segment tatil yapması zor

Geçen yılı başarılı yaz sezonunun iyi geçmesi üzerine Türk otelcilerin psikolojik sınırını aşan fiyatlar belirlediğini belirten Muradyan, " Türkiye’de orta segment tatil yapması zor. Daha önce 80-100 bin ruble arasında tur satın alınabiliyordu şimdi 200 bin rubleye mal oluyor. Bu fiyatlar Ağustos ayında daha da artacak." dedi.

Ruslar için ucuz yer kalmadı, Mısır'da bile fiyatlar Türkiye'ye yaklaştı

Muradyan konuşmasında yurtdışı pazarlarla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Ruslar için ucuz destinasyon kalmadı. Mısır’da bile fiyatlar artık Türkiye’ye yakın durumda. Türkiye fiyatları Birleşik Arap Emirlikleri ile karşılaştırılabilir hale geldi. Yaz aylarında Türkiye’de iyi bir 5 yıldızlı otel fiyatı Maldivler’deki bir otel kadar. Bu daha önce hiç olmamıştı."

Koltukları doldurmak için tur fiyatlarını indirebilirler

2023 sezonunda Türkiye’ye yapılan uçuşlarda hava yolculuğunda önemli bir azalma olmayacağını belirten Muradyan tur operatörlerinin uçuş programlarını optimize etmek için havayollarıyla anlaşmaya çalışacağını ifade etti. Muradyan Türkiye’ye çalışan tur operatörlerinin aldıkları blok koltukları dolduramadığı için fiyatların düşebileceğini de belirtti.

Turizm Ajansı
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