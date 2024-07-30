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Dünya Rusya'dan Başkan Erdoğan'ı hedef alan İsrailli bakana sert tepki
Dünya

Rusya'dan Başkan Erdoğan'ı hedef alan İsrailli bakana sert tepki

Yeniakit Publisher
2024-07-30 07:58:00 -
Rusya'dan Başkan Erdoğan'ı hedef alan İsrailli bakana sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Mariya Zaharova, soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'ın alçak bir paylaşıma imza atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Saddam Hüseyin fotoğrafıyla tehdit etmesine tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadelerine Rusya'dan da tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Katz'ın yaptığı kıyaslamayı eleştirdi.

Zaharova açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Sahte bahanelerle egemen bir devlete saldırıldı. Hatırladığım kadarıyla Irak'ta yaşananlar; ABD, İngiltere ve diğer NATO ülkeleri ile onlara katılan pek çok ülkenin sahte bahanelerle egemen bir devlete saldırmasıydı. Irak'ın Batılılar tarafından yasa dışı işgali, egemen bir devletin meşru liderinin canice öldürülmesiyle İsrail dalga geçiyor. Irak'ta ölen sivillerden İsrail neden bahsetmiyor? İsrailli bakanın bu sözleri bu tür uluslararası faaliyetlerin onaylanması anlamına mı geliyor?

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