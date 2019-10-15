Rusya'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama: Türkiye ve Suriye'nin çatışma riski...

Rusya parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi’nin uluslararası ilişkiler komitesi başkanı Konstantin Kosaçev, Facebook’tan yaptığı bir paylaşımda Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘Çatışma yok’

“Türkiye ile Suriye arasında açık bir çatışma yaşanması riski yine de yüksek değil” diyen Kosaçev, “Zira görünüşe göre Ankara’nın güç kullanarak Suriye topraklarını ele geçirmek gibi bir niyeti yok” diye devam eden Rus Senatör, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maksadı tamamıyla olağan: Türkiye’nin sınırdaki bölgelerinde 3.5 milyon Suriyeli göçmen birikmiş durumda, Ankara da göçmenlerin bir milyonunu şu anda askeri operasyon gerçekleştirmekte olduğu topraklara yerleştirmeyi tasarlıyor” ifadelerini kullandı.

Ankara ile Şam arasında diyaloğun...

Öte yandan Türkiye’nin, söz konusu problemini askeri yöntemle çözmeyi seçmiş olmasının birtakım yeni güçlüklerin oluşmasına da sebep olduğunu belirten Kosaçev, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yüz binlerce kişinin yerinden edilebileceğini anımsattı.

Koşaçev, “Rusya’nın, ilk olarak Kürtler ile Suriye hükümeti, ikinci olaraksa Ankara ile Şam arasında diyaloğun aktif hale getirilmesinde ısrarcı olması da bundandır” dedi.

Ayrıca, birtakım ülkeler ile uluslararası toplulukların tavrını da yararsız bulduğunu söyleyen Koşaçev “(Türkiye’ye yönelik) kınama açıklamalarının herhangi bir yararı olduğunu düşünmüyorum. Suriye’nin egemenliğini desteklemek isteyen her kim varsa, bu ülkenin meşru hükümetiyle ilişkilerini normalleştirsinler.”