Rusya'dan Barış Pınarı Harekatına ilişkin açıklama
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği operasyona ilişkin Rusya'dan açıklama yapıldı.07 Ekim 2019 Pazartesi 13:50
ABD, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenleyeceği askeri operasyon için 'desteklemeyeceğiz' açıklaması yaparken, bu gelişme karşısında nasıl bir tepki vereceği merakla beklenen Rusya'dan ilk tepki geldi.
"Türkiye, Rusya ile aynı fikirde"
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.
Reuters’ın haberine göre; Peskov, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda Rusya’yla aynı fikirde olduğunu belirterek, “Umarız Türk meslektaşlarımız tüm hallerde bu pozisyona bağlı kalacaktır” dedi.
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