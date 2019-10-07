0553 313 94 23

Rusya'dan Barış Pınarı Harekatına ilişkin açıklama

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği operasyona ilişkin Rusya'dan açıklama yapıldı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 13:50
Rusya'dan Barış Pınarı Harekatına ilişkin açıklama

ABD, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenleyeceği askeri operasyon için 'desteklemeyeceğiz' açıklaması yaparken, bu gelişme karşısında nasıl bir tepki vereceği merakla beklenen Rusya'dan ilk tepki geldi.

"Türkiye, Rusya ile aynı fikirde"

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

Reuters’ın haberine göre; Peskov, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda Rusya’yla aynı fikirde olduğunu belirterek, “Umarız Türk meslektaşlarımız tüm hallerde bu pozisyona bağlı kalacaktır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 13:50
  1. ABD
  2. Fırat'ın doğusuna yönelik askeri operasyon
  3. Rusya
  4. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov
  5. Reuters

YORUM YAZ

  • OvalıOvalı49 dk önce
    Türk devletinde söz namustur. Asla sapma olmaz. Tüm dünya bize güvensin. Çünkü başkanımız RTE,dir.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Trump'tan Suriye açıklaması
  1. Trump'tan Suriye açıklaması
  2. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan..
  3. 3 terörist daha öldürüldü
  4. Barbie'nin üreticisi Mattel'den sapkın..
  5. Dehşete düşüren görüntü! Öldürüp..
  6. B12 vitamini nerelerde var? B12 içeren..
  7. Ak Parti’li Yavuz arıcıların..
  8. Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir TOKİ..
  9. O ülkede seçim sonuçları açıklandı!..
  10. Tayland dikkat çeken şartını sundu!..
  11. Operasyon için tarih belli oldu! ABD..
  12. EYT hangi tarihte çıkacak? | EYT son..
  13. Türkiye'nin askeri operasyonuna..
  14. Hollanda polisinden büyük alçaklık!..
  15. Lutenitsa nasıl yapılır? İşte, göçmen..
  16. Yunan'a büyük şok! Rusya Türkiye'nin..
  17. İsrail'den yeni Kudüs planı!..
  18. Yüksek tansiyon bitkisel nasıl..
  19. Mustafa Destici’den Fırat'ın doğusuna..
  20. Şenol Güneş'ten otobüs esprisi
  21. Rusya'dan Barış Pınarı Harekatına..
  22. O illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli..
  23. TFF 1. Lig 8. hafta fikstürü! TFF 1...
  24. Evimin altından fay hattı geçiyor mu?..
  25. Tansiyon için hangi bölümden randevu..
  26. 2019 Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar..
  27. Türkiye’ye karşı hazırlık! YPG yine..
  28. Sınıra iş makinesi sevkiyatı
  29. Adalet ve güven
  30. ABD askerleri çekiliyor! İşte ilk..
"Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
"Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!

Günün Karikatürü

5 Ekim 2019
Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
"Gidin ve küffara söyleyin, Muhammed'in ordusu geri döndü!"
"Gidin ve küffara söyleyin, Muhammed'in ordusu geri döndü!"