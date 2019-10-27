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Dünya

Rusya'dan Bağdadi açıklaması! Trump'ı yalanladılar

ABD Başkanı Donald Trump'ın DAEŞ Lideri Bağdadi'ye yönelik düzenlenen operasyona Rusya'nın da destek verdiği yönünde açıklamasına cevap geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, iddiaları yalanladı.

2019-10-27 18:22:00 - 2019-10-27 19:37:10
Rusya'dan Bağdadi açıklaması! Trump'ı yalanladılar

Rusya Savunma Bakanlığı, Bağdadi'ye yönelik düzenlenen operasyon sırasında ABD uçaklarına destek vermediklerini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "ABD’nin Bağdadi operasyonun gerçekliği ile ilgili sorular ve şüpheler var" denildi.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump, DAEŞ Lideri Bağdadi'ye yönelik düzenlenen operasyona ilişkin, "Operasyonu 8 helikopterle gerçekleştirdik. 1 saat 10 dakika sürdü uçuş. Dün akşam sessiz kaldık. İnmeleri ve geri dönmeleri zor olabilirdi. İniş son derece tehlikeliydi. Rusya işbirliği yaptı. Rusya ve Irak bizim ne yaptığımızı bilmiyordu. Şimdi onların mücadele etmesi gerekiyor" demişti.

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Yorumlar

Turko

Turkiyeyle abd yaptı operasyonu
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