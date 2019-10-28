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Dünya

Rusya'dan Bağdadi açıklaması: Gördük

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, DAEŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda, Rus Ordusunun bölgede ABD uçakları ve helikopterleriyle beraber çok sayıda İHA gördüğünü belirtti.

2019-10-28 14:07:00 - 2019-10-28 14:20:10
Rusya'dan Bağdadi açıklaması: Gördük

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, DAEŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin ölümü ile alakalı bir açıklama yaptı.

Dmitriy Peskov DAEŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda, Rus Ordusunun bölgede ABD uçakları ve helikopterleriyle beraber çok sayıda İHA gördüğünü açıkladı. Peskov ayrıca, "Eğer Bağdadi öldürüldüyse Trump'ın terörle mücadeleye büyük katkı sağladığı söylenebilir" dedi.

Rusya'nın ilk açıklaması: Büyük çelişkiler var

ABD'nin DEAŞ Lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürdüğünü açıklamasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama gelmişti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, yaptığı açıklamada hava saldırısının tespit edilemediğini belirterek, operasyonda büyük çelişkilerin olduğunu belirtmişti.

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Yorumlar

misafir

MÜSLÜMANIM DİYENLER,MÜSLÜMAN OLAMAMANIN BEDELİNİ ÖDÜYOR.
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Mehmet TURGUT

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