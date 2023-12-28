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Ekonomi Rusya'dan Avrupa'ya petrol sevkiyatı için çalışan Rus yetkililer, raporunu yayımladı! yüzde 90 azaldı, 2023 böyle geçti
Ekonomi

Rusya'dan Avrupa'ya petrol sevkiyatı için çalışan Rus yetkililer, raporunu yayımladı! yüzde 90 azaldı, 2023 böyle geçti

Yeniakit Publisher
2023-12-28 21:01:00 - 2023-12-28 21:14:05
Rusya'dan Avrupa'ya petrol sevkiyatı için çalışan Rus yetkililer, raporunu yayımladı! yüzde 90 azaldı, 2023 böyle geçti

Brent petrol ve dolar kurundaki artışlar akaryakıt fiyatlarını etkilerken Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, ülkesinin Avrupa Birliği'ne petrol satışlarının yüzde 90 oranında azaldığını söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, ülkesinin Avrupa Birliği'ne petrol satışlarının yüzde 90 oranında azaldığını söyledi.

Rus televizyon kanalı Rossiya24'e konuşan Novak, Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın petrol ihracatından yüzde 40-45 oranında pay aldığını, bu rakamın 2023 sonunda yüzde 4-5 seviyelerine kadar düştüğünü söyledi.

Geçen yıl aralıkta AB ve G7 ülkeleri, Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması getirmeye karar vermiş ve varil başına 60 dolar üzerinde ödeme yapılmasını yasaklamıştı. Kremlin, Batı ülkelerinden gelen bu hamleye enerji tedariğini Avrupa'dan Asya ülkelerine doğru kaydırarak yanıt vermişti.

Novak, Rusya'nın enerji ihracatının yüzde 45-50'sini Çin'e yaptığını söyledi. Rus siyasetçi, yılın ilk 10 ayında Çin'e gönderilen petrol ve petrol ürünlerinin, 2022'nin tamamında ihraç edilen miktardan daha fazla olduğuna dikkat çekti.

Rusya'nın 2023'teki ikinci en büyük alıcısıysa Hindistan oldu.
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Daha önce Rusya'dan neredeyse hiç petrol ve gaz almayan Yeni Delhi yönetiminin, Moskova'nın enerji ihracatındaki payı son iki yılda yüzde 40'a kadar yükseldi.

Hindistan'ın Rusya'dan düşük fiyatla ham petrol alıp, bunu rafine ettikten sonra Avrupa ülkelerine sattığına dair iddialar da daha önce gündeme gelmişti.

Bu satışlar yasal olsa da Rusya'nın Batı yaptırımlarını delmek için kullandığı yöntemlerden biri olarak değerlendiriliyor.

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