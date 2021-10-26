Rusya'dan Avrupa ülkesine sert çıkış: Kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in Rusya’ya karşı nükleer silah kullanma çağrısının kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi.

YouTube’da açıklamada bulunan Mariya Zaharova, Kramp-Karrenbauer’in Rusya’yı çevreleme ve nükleer silah kullanma çağrılarını kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun kesinlikle net bir şekilde, ellerindeki gerçeklerle duygulara kapılmadan bu tür açıklama ve saldırıların kabul edilemez olduğuna dair açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Kramp-Karrenbauer 21 Ekim’de NATO’nun Rusya’yı nükleer silahlarla hava sahası da dahil olmak üzere çevrelemeyi düşünüp düşünmediğine ilişkin bir soru karşısında, İttifak’ın Rusya'ya karşı gerektiğinde silah kullanmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini söylemişti.

Lavrov, Kramp-Karrenbauer’in açıklamasının hayal olduğunu belirtmişti.

Şoygu, geçmişte atılan benzer adımların nasıl sonuçlandığının iyi bilindiğini düşündüğünü söylemişti.

Daha sonra ise Almanya'nın Moskova'daki askeri ataşesi Rusya Savunma Bakanlığı’na çağrılmış ve kendisine konuyla ilgili nota verilmişti.