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Dünya Rusya'dan Almanya'ya nota
Dünya

Rusya'dan Almanya'ya nota

Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinin, Almanya’nın Brandenburg eyaletinin Werneuchen kentindeki Sovyet Savaş Mezarlığı'na saygısızlık edildiği gerekçesiyle Almanya Dışişleri Bakanlığına protesto notası verdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 18:29:00 -
Rusya'dan Almanya'ya nota

Büyükelçiliğin internet sayfasında yer alan açıklamada, ülkedeki Sovyet anıt ve mezarlıklarına yönelik korkunç saygısızlık olaylarının devam ettiği; kısa süre önce bir Alman Neonazi taraftarının Werneuchen’de Sovyet Savaş Mezarlığı'na ırkçı söylemlerle saygısızlık yaptığını gösteren bir videonun internette yayınlandığı aktarıldı.

Açıklamada, “Bu çirkin eylemi, etnik nefreti kışkırtma ve dünyayı ve Avrupa’yı Nazizm’den kurtarmak için hayatlarını kaybeden askerlerin anısına alaycı bir saygısızlık olarak görüyoruz." denildi.

Alman adli makamlarına bilgi verildiği belirtilen açıklamada, "Alman Dışişleri Bakanlığına, olayın koşullarını belirlemek için kapsamlı önlemlerin alınması, faillerin hesap vermesi ve 16 Aralık 1992 tarihli Rus-Alman Savaş Mezarları Anlaşması uyarınca anıtın güvenliğinin sağlanmasının talep edildiği bir protesto notası verildi.” ifadesi kullanıldı.

Werneuchen kentinden sorumlu Ost Emniyet Müdürlüğü de anıta saygısızlık yapıldığını doğrularak bir tanığın, kimliği belirsiz bir kişinin anıta idrarını yaptığı, başka bir kişinin de görüntü aldığını polise bildirdiğini açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedidi.

 

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