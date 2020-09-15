Rusya'dan Almanya'ya Navalnıy'ın zehirlenmesi iddiasını "siyasallaştırmama" çağrısı

MOSKOVA (AA) - Rusya, Almanya'ya muhalif Aleksey Navalnıy'nın zehirlenmesi iddiasının "siyasallaştırılmaması" çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede, Rus muhalif Navalnıy’ın zehirlenmesi iddiası konusunun ele alındığı kaydedilen açıklamada, Rusya'nın Almanya'dan, Navalnıy'ın biyokimya tahlil sonuçlarıyla ilgili bilgi beklediği vurgulandı.

Rusya'nın bu konuda çalışmaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, "Lavrov, mevkidaşını durumu daha da siyasallaştırmaktan vazgeçmeye çağırdı." ifadesi kullanıldı.

Navalnıy soruşturmasındaki kanıtların analizine Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (OPCW) de dahil edildiği anımsatılan açıklamada, "Durumun açığa kavuşturulması için bu platformun Almanya tarafından kullanılmasının ikili ilişkilerin inşa edilmesine engel olmaması gerekiyor." ifadesine yer verildi.



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Almanya'ya planlanan ziyareti daha önce iptal edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bu ziyarete ihtiyaç olmadığını ve ikili ilişkileri kötü şekilde etkileyecek herhangi bir neden bulunmadığını belirtmişti.

- Navalnıy'ın zehirlendiği iddiası

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşmasının ardından uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de, Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, dün de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi 7 Eylül'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.