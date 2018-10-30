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Rusya'dan aldılar... Dubai'de uçan polis dönemi

Dubai polisi, "uçan yunus" dönemine girdi, eğitimler başladı. Buna göre Dubaili polisler, hovercraftlarla uçarak görev yapacak.

30 Ekim 2018 Salı 14:30
Rusya'dan aldılar... Dubai'de uçan polis dönemi

Dubai polisinin Rusya’dan aldığı, yerden 5 metre yüksekte saatte 95 kilometre hızla uçan hava aracı hovercraft dronelar, carbon fiber ve yeni bir pille yeniden tasarlandı. 

40 dakika uçabilir

Dubai polisinin eğitim uçuşlarına başladığı ’Scorpion’ quadcopter’ (Dört pervaneli akrep) hava aracı hibrit lityum -magnez-nikel pili kullanıyor. Scorpion quadcopter’in hava şartları ve pilotun ağırlığına bağlı olarak 10 ila 25 dakika uçabildiği belirtildi. Uzaktan kumandalı droneların 40 dakika uçabilen modellerinin de olduğu kaydedildi. Yapımcı firma hava motosikletinin normal otoparklarda park edebildiğini, olduğu yerde kalkabildiğini ve normal bir kapıdan sığabildiğini belirtti. 

150 bin dolar fiyat

Satıcı firma hava aracının 10 bin dolar peşinatla siparişin yapılmasının ardından 2 ila 6 ayda teslimatının yapıldığını, aracın fiyatının 150 bin dolar olduğunu aktardı. 

Lisans olmadan kullanılabilir

Birleşmiş Milletler Havacılık İdaresinin şartlarını karşılayan hava aracının, pilot lisansı olmadan kullanılmasının mümkün olduğu ultra-hafif hava aracı olduğunun onaylandığı bildirildi. 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 14:30
  1. Dubai
  2. hovercraft

YORUM YAZ

  • ................32 dk önce
    işte bu geleceğin taşıtı.....bekliyordum böyle bir şeyi bu aralar..kara taşıtına çok yatırım yapmamak gerekiyor...
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