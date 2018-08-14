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Rusya'dan Akkuyu Nükleer Santrali için yeni adım

Rusya, Mersin-Akkuyu'da inşa ettiği nükleer santralde yeni bir hamle yaptı.

14 Ağustos 2018 Salı 17:01
Rusya'dan Akkuyu Nükleer Santrali için yeni adım

Türkiye'nin ilk nükleer santralinin temeli nisan ayında Akkuyu'da atıldı. Projeyi üstlenen Rus Rosatom, her biri 1200 megavatlık 4 üniteden oluşan nükleer santral inşa edecek.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Akkuyu'da ilk ünitenin inşaatı, Rusya'da da nükleer santralin kritik parçalarının imalatı devam ediyor. İlk ünite, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüne yetiştirilecek. Santral, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. 

RESMİ BAŞVURUDA BULUNDU

Rusya, ABD'nin yaptırımları nedeniyle ekonomik yönden kritik bir süreçten geçilirken ikinci ünitenin lisansı için resmi başvuruda bulundu. Nükleer Düzenleme Kurumu, mevzuat yönünden başvuruyu inceliyor ve kısa sürede lisansın verilmesi bekleniyor.

ÇİN DE DEVREDE

Habere göre Çin de Trakya-İğneada'da nükleer santral inşa edecek. Trakya santralını, Çin Nükleer Teknik Şirketi'nin (SNPTC) yapması beklenirken, santralin kurulu gücü, 4 bin 800 megavat düzeyinde olacak.

Santralin, Türkiye ve Çin arasında imzalanacak elektrik alım garantili anlaşmayla hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 17:01
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