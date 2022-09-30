Rusya'dan akılalmaz karar! Türkleri de zorla alacak

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren "“Türk vatandaşlarımızın uzun süre Rusya’da çalışanların bir kısmı Ruslarla evlenmiş durumdalar. Kendilerine Rus pasaportu da verilmiş. Onların da askere alınma ihtimali var gibi gözüküyor" dedi.



Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, geçici bir seferberlik durumunda 22 milyar dolarlık iş hacmininin olduğu Rusya’da sektörel anlamda yaşanabilecek sıkıntıları değerlendirdi.



Bloomberg HT yayınına katılan Eren “Türk işçileri açısından bir sorun yok. Rus vatandaşlığı ile ilişkisi olmayan çalışanlarımız açısından bir sorun yok. Sorun olma ihtimali de yok. Fakat bazı firmalarımızda, kendilerinde uzun süre çalışan Rus yöneticiler, Rus mühendisler var. Onların askere alınma süreci var. Dolayısıyla böyle bir eleman kaybı gibi bir süreç yaşayacağız“ dedi.



Eren “Türk vatandaşlarımızın uzun süre Rusya’da çalışanların bir kısmı Ruslarla evlenmiş durumdalar. Orda aileleri oluşmuş durumda ve kendilerine Rus pasaportu da verilmiş. Bunlarla da ilgili bir sorun yaşanıyor. Onların da askere alınma ihtimali var gibi gözüküyor. Bununla ilgili Dışişleri Bakanlığımızın desteğiyle yanlış anlamaları çözmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



Olası bir eleman kaybı halinde nasıl bir süreç yaşanacağına dair soruya Eren “Rusya’da iş yapan firmalarımız Türkiye’nin önde gelen önemli firmaları. Şu anda maalesef Rusya’da çalıştırılan insan sayısının yüzde 15’inden azı Türk. Bunlar da daha çok beyaz yaka dediğimiz yönetim seviyesindeki kişiler. Diğer çalışan işçilerimizin çoğunluğu Uzak Doğu’dan, Vietnam’dan, Filipinler’den, Bangladeş’den gelmiş çalışanlar ve Rus yerli çalışanlarıydı. Bu işçi seviyesindeki değişimde eğer askere alınan Rusların yerine Uzak Doğu’dan da Türkiye’den de eleman aktarmak mümkün” şeklinde cevap verdi. (BloombergHT)