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Dünya

Rusya'dan Afganistan'daki saldırıya dair açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen terör saldırısını kınadıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 13:55:00 -
Rusya'dan Afganistan'daki saldırıya dair açıklama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen terör saldırısının yankıları devam ederken son olarak Rusya'dan saldırıya yönelik açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyleyerek, "Bu terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Çok sayıda kişinin ölümünü üzüntüyle öğrendik. DEAŞ ve türevleri Afganistan'da gerginliğe neden oluyor. Herkes için tehlike büyük. Bu da ciddi şekilde endişelerimizi arttırmaya devam ediyor" dedi.

Afganistan'da yaşanan gelişmeler üzerine Rusya lideri Vladimir Putin'in kamuoyuna açıklama yapıp yapmayacağı ile ilgili soruya cevap veren Peskov, "Putin, Afganistan'daki durum ile ilgili yorum yapmayacak. Çünkü Rusya Federasyonu, Batı'nın bu ülkedeki operasyonlarında yer almadı" ifadelerini kullandı.

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