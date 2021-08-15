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Dünya Rusya'dan Afganistan açıklaması! "ABD'nin deneyinin bir sonucu"
Dünya

Rusya'dan Afganistan açıklaması! "ABD'nin deneyinin bir sonucu"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan'daki durumun, ABD'nin ülke üzerinde yaptığı deneyin bir sonucu olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 16:03:00 -
Rusya'dan Afganistan açıklaması! "ABD'nin deneyinin bir sonucu"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede oluşan durumun "şaşırtıcı" ve "gerçek" olduğunu kaydeden Zaharova, ABD'nin Afganistan üzerinde deney yaptığını ifade etti.

Zaharova, "Afganistan'da ABD'nin düşünce sürecinin sonucu olan iki gücün yüzleşmesi devam ediyor. Dünya, Washington'un tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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