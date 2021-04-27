  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya’dan açıklama: NATO savaşa hazırlanıyor
Dünya

Rusya’dan açıklama: NATO savaşa hazırlanıyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO’nun Avrupa'daki birliklerini savaşa hazırladığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 14:31:00 -

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü toplantısında konuşan Rusya Savunma Bakanı Şoygu " ABD ve NATO gerilimi tırmandırıyor. NATO, Avrupa’daki birliklerini savaşa hazırlıyor" dedi. İşte uluslararası arenada gündem olan o son dakika açıklamaları

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü toplantısında yaptığı konuşmada askeri gerilimin tırmanması konusunda ABD ve NATO'yu suçladı.

NATO savaşa hazırlanıyor

NATO ve ABD'nin eylemleri askeri gerilimi tırmandırdığını ifade Şoygu, Ukrayna'daki milliyetçi akımın Donbass'ta çatışmalara da neden olduğunu söyledi. "NATO, Avrupa'daki birliklerini savaşa hazırlıyor" diyen Şoygu "Askeri altyapısını modernize ederek harekat ve muharebe eğitimini arttırıyor" ifadesine yer verdi.

Şoygu, Rusya'nın Batı ve Güney askeri birliklerinin yapılan tatbikatlarla savaşa hazır olduklarını gösterdiğini iletti. Geçtiğimiz hafta Kırım'ı ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna sınırlarına konuşlandırılan Rus askeri birliklerinin belirlenen tüm hedeflere ulaştığını ifade ederek sınırlardaki tüm birliklere kalıcı konuşlanma noktalarına geri dönüş hazırlığı talimatının verildiğini açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış: Büyük Selçuklu'da bomba sahne
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu'da bomba sahne

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 30. yeni bölüm ön izlemesi yayınlandı.

Balbay'dan skandal sözler: Teröristleri eğittik
Gündem

Balbay'dan skandal sözler: Teröristleri eğittik

Canlı yayında Eski CHP'li milletvekili Mustafa Balbay, Türkiye'yi teröristleri eğitmekle suçlayarak bir skandala imza attı.
Ses kaydı sızmıştı! ABD'de ortalık fena karıştı
Dünya

Ses kaydı sızmıştı! ABD'de ortalık fena karıştı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i İsrail'in operasyonlarına ilişkin bilgilendirdiği öne sürülen eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry hakkı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay