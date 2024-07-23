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Ekonomi Rusya'dan acı veren Türkiye araştırması! İş gerçekten çığırından çıktı
Ekonomi

Rusya'dan acı veren Türkiye araştırması! İş gerçekten çığırından çıktı

Yeniakit Publisher
2024-07-23 23:59:00 - 2024-07-24 00:00:29
Rusya'dan acı veren Türkiye araştırması! İş gerçekten çığırından çıktı

Türkiye'deki tatil fiyatları Rusya'dan uzun süredir gündem olmayı başarıyor. Bu kez Moskova'da yapılan bir araştırmada, Türkiye'nin son dönemde en pahalı destinasyonlardan biri olduğu gerçeğini ortaya koydu.

Rusya'da yapılan bir araştırmada Maldivler ve Türkiye'nin en pahalı tatil destinasyonları arasında yer aldığını ortaya koydu.

Bir seyahat acentesinin başkanı ve seyahat blogger'ı Natalia Anstal, Rus haber sitesi NEWS.ru'ya verdiği röportajda Maldivler ve Türkiye'nin en pahalı tatil destinasyonları arasında yer aldığını söyledi. Anstal, nihai fiyatların otelin seviyesine bağlı olduğunu belirtti.

Rus turistlerin çoğu her şey dahil sistemi olan beş yıldızlı otelleri tercih ediyorlar. İyi otellerde konaklamanın maliyeti 500 bin rubleden (yaklaşık 188 bin TL) başlıyor ve neredeyse üst sınır yok. Bazı turlar iki milyon ve beş milyon rubleye (yaklaşık 750 bin TL -1 milyon 877 bin TL) mal olabilir. Bu maliyete uçuş dahildir ve fiyatı da seviyeye bağlıdır: bir charter, business class ile normal bir uçuş veya küçük bir uçak olabilir. Anstal, ikinci durumda fiyatların yaklaşık 1,5 kat arttığını açıkladı.

Uzman, Türkiye'nin hem nispeten uygun fiyatlı hem de en pahalı destinasyonlardan biri olabileceğini belirtti. Birinci sınıf bir otelde aşçı ve konsiyerj hizmeti ile otelde bir villada yaşamayı düşünürse, bir aile için tatil maliyeti yaklaşık on milyon rubleye (yaklaşık 3 milyon 753 bin TL) ulaşabilir.

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