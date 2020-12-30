  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rusya'dan, AB’nin yaptırımına karşı Alman güvenlik yetkililerine ülkeye giriş yasağı
Aktüel

Rusya'dan, AB’nin yaptırımına karşı Alman güvenlik yetkililerine ülkeye giriş yasağı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 02:16:40 -
Rusya'dan, AB’nin yaptırımına karşı Alman güvenlik yetkililerine ülkeye giriş yasağı

MOSKOVA (AA) – Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik aldığı yaptırım kararına karşılık bazı Alman güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının üst düzey yöneticilerine ülkeye giriş yasağı koyulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Berlin yönetiminin 2015 yılında Alman Federal Meclisine yapılan siber saldırıda Rus izinin olduğunu iddia ettiği hatırlatıldı.

AB’nin Rusya’ya karşı tek taraflı yeni bir yaptırım paketi için bu durumun bahane edildiği savunulan açıklamada, 22 Ekim 2020’de AB Konseyi’nin iki Rus vatandaşı ve bir Rus firması hakkında yaptırım kararı aldığını ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin yaptırım kararına cevap olarak Moskova’nın Rusya topraklarına girmesi yasak olan Alman vatandaşlarının listesini genişletme kararı aldığı kaydedildi.

Diplomatik mütekabiliyet ilkesi gereği Rusya’nın Alman Savunma Bakanlığı sisteminin parçası olan güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının bazı üst düzey yetkililerinin ülkeye giriş yasağı listesine dahil edildiği vurgulandı.

Açıklamada, yaptırım listesine dahil olan yetkililerin isimlerine yer verilmedi.

Alman Federal Meclisi 2015 yılında çeşitli siber saldırılara maruz kalmış, kurumun bilişim altyapısı çökmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal harita! Kirli planı Azerbaycan duyurdu
Dünya

Skandal harita! Kirli planı Azerbaycan duyurdu

Dağlık Karabağ'ı kaybeden Ermenistan kirli emelleri bir bir ortaya çıkıyor. İşgalden kurtarılan Terter'de ele geçirilen bir haritada skandal..
Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşı için işareti vermişti! Cezalarla ilgili ilk duyuru validen geldi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşı için işareti vermişti! Cezalarla ilgili ilk duyuru validen geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ev partilerine baskın yapılacak" açıklamasının ardından, uygulamaya dair ilk duyuru Bolu'dan geldi. Y..
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aylin Sözer ve Selda Taş mesajı eleştirildi
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aylin Sözer ve Selda Taş mesajı eleştirildi

Partisinin içindeki taciz ve tecavüzlere sessiz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Maltepe'deki evinde vahşice katledilen öğret..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay