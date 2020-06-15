Rusya'dan ABD'yi kızdıracak adım! Karar verildi

Rusya’nın başkenti Moskova’da casusluk suçlamasıyla yargılanan eski Amerika Deniz Kuvvetleri mensubu Paul Whelan, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD vatandaşı Paul Whelan, Rusya'da casusluk suçlamasıyla yargılandığı davada 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kapalı görülen duruşmayı eleştiren ABD'li diplomatlar yargı sürenin 'adil ve şeffaf olmadığını' söyledi.

Eski ABD donanma mensubu Paul Whelan, 28 Aralık 2018'de Moskova'da kaldığı otel odasında üzerinde bir USB bellek ile yakalanmış, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Güvenlik görevlileri, USB'nin içinde devlet sırlarının bulunduğunu söylüyordu.

Moskova mahkemesi Whelan'ı gizli bilgileri ele geçirmekten suçlu buldu.

Whelan daha önceki ifadelerinde suçlamaları reddetmiş ve bir Rus tanıdığından aldığı USB'nin içinde tatil fotoğrafları olduğunu düşündüğünü söylemişti.

ABD'li diplomatlar ise karar için yeterli kanıt bulunmadığını söylüyor.

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John J Sullivan hapis cezası kararının Rusya-ABD ilişkilerine zarar verebileceğini ifade etti.

Paul Whelan kimdir?

ABD vatandaşlığının yanı sıra Paul Whelan'ın İngiltere, Kanada ve İrlanda vatandaşlıkları da var.

50 yaşındaki Whelan, Kanada'da doğru, annesi ve babası İngiliz vatandaşıydı. Çocuk yaşta ABD'ye taşındı.

Askeri belgeler, Whelan'ın 1994'te ABD donanmasına girdiğini gösteriyor. Whelan orduya girmeden önce de yaklaşık altı yıl Michigan'da polis memuru olarak çalıştı.

Whelan, 2004'te ve 2006'da Irak'a gitti. İlk Rusya ziyaretini de ABD donanması mensubuyken yaptı, daha sonra Rusya'da birçok defa ziyarette bulundu.