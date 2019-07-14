Rusya'dan ABD'yi kızdıracak açıklama: İş birliğimiz devam edecek Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky, silah sistemlerinin ihraç edilmesi konusunda Rusya'nın Orta Doğu'yla işbirliğine devam edeceğini söyledi.

Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky, RT TV Channel'a verdiği röportajda, Türkiye'ye kurulmaya başlanan S-400 SAM sistemlerinin 'ilk hamle' olduğunu belirterek, ''Türkiye ilk hamle. Rusya'dan çıkan S-400 ve daha üst düzey silah sistemleri bölgede görülmeye devam edecek. Yakından işbirliğine devam edeceğiz çünkü bu tür işbirliklerin hacmi oldukça yüksek. Her açıdan bu işbirliğini artırmamız gerektiğine inanıyorum'' dedi.

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