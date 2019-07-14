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Rusya'dan ABD'yi kızdıracak açıklama: İş birliğimiz devam edecek

Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky, silah sistemlerinin ihraç edilmesi konusunda Rusya'nın Orta Doğu'yla işbirliğine devam edeceğini söyledi.

14 Temmuz 2019 Pazar 14:02
Rusya'dan ABD'yi kızdıracak açıklama: İş birliğimiz devam edecek

Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky, RT TV Channel'a verdiği röportajda, Türkiye'ye kurulmaya başlanan S-400 SAM sistemlerinin 'ilk hamle' olduğunu belirterek, ''Türkiye ilk hamle. Rusya'dan çıkan S-400 ve daha üst düzey silah sistemleri bölgede görülmeye devam edecek. Yakından işbirliğine devam edeceğiz çünkü bu tür işbirliklerin hacmi oldukça yüksek. Her açıdan bu işbirliğini artırmamız gerektiğine inanıyorum'' dedi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:02
  1. Rusya
  2. Türkiye

YORUM YAZ

  • Abdulcabbar Abdulcabbar 37 dk önce
    Bizim orada bir laf var iki insan ortak bir iş yapıyorsa üçüncüye b.k yemek düşer
  • ÖzkanÖzkan1 sa önce
    Türkiye için hayırlı olsun!devamını bekliyoryuz Alanın hakimiyeti biziz!!!

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