Rusya’dan ABD’ye 'Venezuela' uyarısı: Kolombiya'da ne işleri var?

Rus askeri uzmanlarının Venezuela’ya gelişinin Washington’u sinir etmeye devam ettiğini ifade eden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin, batı yarım küresi dışındaki ülkelerin Venezuela’ya asker göndermesini provokasyon olarak değerlendireceği ifadelerine dikkat çekerek Rusya’nın Çukotka bölgesinin, batı yarım küresinde yer aldığını hatırlattı. Zaharova, “Rusya için Amerikan kıtası yakın komşu” diye vurguladı.

"Sayısız ABD askeri uzmanı Kolombiya'da ne iş yapıyor?"

Rusya’nın Venezuela’da ‘askeri operasyon’ yaptığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu dile getiren Zaharova, Washington’un Caracas’a yönelik kafasında olgunlaştırdığı planları Moskova’ya mal etmek istediğini vurguladı. ABD’nin Venezuela’daki iktidarı devirmek için ‘tüm seçeneklerin masada’ olduğu açıklamasını hatırlatan Rus diplomat, “Bu bağlamda, sayısız Amerikan askeri uzmanın Venezuela’ya komşu Kolombiya’da ne iş yaptığını öğrenmek isterdik. Ayrıca diğer komşusu Brezilya, neden Beyaz Saray tarafından NATO zirvesine davet ediliyor? Bunu, NATO’nun tüzüğüne ve hatta Kuzey Atlantik ittifakı olan ismine aykırı olduğunu hatırlatmak isterim” dedi.

Washington halen, Latin Amerika’yı ABD’nin arka bahçesi olarak gösteren Monroe Doktrini’ni geçerli saydığını hatırlatan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak sömürgecilere karşı mücadelenin ünlü ismi Simon Bolivar’ın vasiyetini koruyan Venezuela yine dikteye uymayı reddederek nasıl yaşayacağına ve kiminle dostluk yapacağına kendisi karar veriyor. Bu, Washington’daki strateji uzmanları için muhtemelen acı verici. Ancak, Dünya’yı 19. yüzyıla geri götürmek için ellerinde zaman makinesi yok”.

Zaharova ayrıca ABD’nin, Venezuela’yla işbirliği yaptığı için Rusya’yı yaptırımla tehdit etmesinin saçma göründüğünü söyledi.