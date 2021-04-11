  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan ABD'ye Ukrayna konusunda 'sorumlu davranma' çağrısı
Dünya

Rusya'dan ABD'ye Ukrayna konusunda 'sorumlu davranma' çağrısı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’yi Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesi konusunda sorumlu davranmaya davet ederek, “ABD’den Kiev yönetiminin gerilimi arttırmaya yönelik politikasını zapt etmesini bekliyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 09:56:00 -
Rusya'dan ABD'ye Ukrayna konusunda 'sorumlu davranma' çağrısı

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında gerilim artarak devam ederken, Rusya'nın Ukrayna'ya açıkça destek veren Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yönelik eleştirileri de sürüyor. Son olarak Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yi Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesi konusunda sorumlu davranmaya davet ederek, “Washington yönetimini, bu ciddi konuda başkentlerimiz arasında bilgi alışverişi konusunda daha sorumlu bir yaklaşım sergilemeye ve gerilimi artırmamaya çağırıyoruz” dedi.

Rusya ve ABD Savunma Bakanlıkları temsilcilerinin hiçbir şekilde temasa geçmediğini söyleyen Ryabkov, “Ne Savunma ne de Dışişleri bakanlıkları düzeyinde hiçbir şekilde temasa geçilmedi, yaklaşık 10 gün önce bakanlıklar düzeyinde gerçekleştirilen temaslar başka konularda ve seviyede gerçekleştirilmişti. Bu yanlış bilgiler, hem kamuoyunu hem de konuya taraf ülkelerin yönetimlerini yanıltmaya yönelik bilgiler” ifadelerini kullandı.
ABD'nin Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesi hakkında Kiev yönetimine karşı gerekli adımları atmasını beklediklerini belirten Ryabkov, “ABD'den Kiev yönetiminin gerilimi arttırmaya yönelik politikasını zapt etmesini bekliyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker’den çarpıcı açıklama: Türkiye yurtdışındaki altınlarını Türkiye’ye taşıdı
Gündem

Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker’den çarpıcı açıklama: Türkiye yurtdışındaki altınlarını Türkiye’ye taşıdı

57'inci Hükümet'in son döneminde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve DSP'nin eski Genel Başkanı Masum Türker’den bomba gibi bir açıklama gel..
Baro başkanı, Metin Feyzioğlu'nu hedef aldı: Arkamızdan vurdu
Gündem

Baro başkanı, Metin Feyzioğlu'nu hedef aldı: Arkamızdan vurdu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun reform paketleri hakkında pozitif açıklamalar yapmasına İstanbul Barosu Başkanı Durakoğl..
Vatandaştan Barış Pınarı 'tokat'ı yiyerek gişede çakılmıştı! Cem Yılmaz ile Demet Akalın arasındaki kavgada binlerce lira havada uçuştu
Gündem

Vatandaştan Barış Pınarı 'tokat'ı yiyerek gişede çakılmıştı! Cem Yılmaz ile Demet Akalın arasındaki kavgada binlerce lira havada uçuştu

Son olarak vatandaştan Barış Pınarı 'tokat'ı yiyen, Gezi destekçisi Cem Yılmaz ile Demet Akalın arasında geçen tartışmada, binlerce liralık ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay