0553 313 94 23

Rusya'dan ABD'ye Türkiye hatırlatmalı ayar

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov, Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Avrupa'da füze konuşlandırma planları hakkında konuştu. Ryabkov, bu durumun Türkiye'nin de dahil olduğu Küba Krizi'ne benzeyebileceğini söyledi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:46
Rusya'dan ABD'ye Türkiye hatırlatmalı ayar

ABD ile Rusya arasındaki gerilim bitmek bilmiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'nın doğusundaki ülkelere füze konuşlandırma ve asker sayısını artırma planları üzerine Rusya'dan çok sert bir açıklama geldi. Rusya'nın haber ajansı TASS'a konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD'nin bu hamlesini değerlendirdi.

Ryabkov, "Washington'ın füze sistemini Rusya'nın sınırına konuşlandırma planları Küba Krizi'ne benzer bir gerilime sebep olabilir" dedi.

Türkiye'nin de sürece dahil olduğu Küba krizi

Ryabkov'un bahsettiği Küba Krizi, 1962 yılında ABD ile Rusya'yı karşı karşıya getirmişti. Reuters haber ajansı, Ryabkov'un açıklamaları sonrasında gündeme gelen Küba Krizi'nde Türkiye'nin de sürece dahil olduğunu hatırlattı. 16 Ekim 1962'de başlayan süreçte ABD, Türkiye ve İtalya'ya balistik füze konuşlandırmış, Moskova ise Küba'ya füze konuşlandırmıştı. Kısa bir süre sonra kriz tırmanmış ve dünyayı bir nükleer savaşın eşiğine getirmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:46
  1. italya
  2. abd
  3. rusya
  4. Avrupa
  5. moskova
  6. Sergei Ryabkov
  7. küba krizi
  8. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çaykur Rizespor'da kamp programı belli oldu
    1. Çaykur Rizespor'da kamp programı belli..
    2. Efeler Belediyesinden Kızılay’a destek
    3. Pakistan’da sel: Yüzlerce insan..
    4. Kemerburgaz düğün salonuna kavuşuyor
    5. Tosya TSO, gençlik merkezi olacak
    6. İzmir'de iki motosiklet devrildi! Ölü..
    7. Afyonkarahisar'da feci kaza! TIR'la..
    8. Tanzanya, Mersin ile ilişkilerini..
    9. Kazakistan’da mühimmat deposunda..
    10. Kanalizasyon borusuna sıkışan yavru..
    11. Kartal'daki çöken bina davası ertelendi
    12. Fransız gezgine Türk sıcaklığı
    13. Fransız gezgine Türk sıcaklığı
    14. Bilecik’te yaz spor okulları açıldı
    15. Tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi..
    16. Netanyahu yine İran'ı hedef aldı
    17. Bahreyn muhalefetinden Manama'da..
    18. Timeline travel kullanan üniversite..
    19. Eyüpsultan’da emlak beyanı bildirimi..
    20. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yeni bir..
    21. LGS sınavından tam puan aldılar
    22. Çaykur Rizespor’un kamp programı belli..
    23. Başkan Söğüt: “Kültürümüz bizim en..
    24. Altının kilogramı 262 bin liraya..
    25. Karaman'da silah kaçakçılığına yönelik..
    26. Bakan Akar'dan Akşener'e ziyaret
    27. Manisa Büyükşehir Belediyespor’da..
    28. Proje destekçisi Arken Jeneratör’den..
    29. ‘Bizim Meram Masası’ hizmetlerine..
    30. Sondaj gemisi ’Yavuz’ Antalya..
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı