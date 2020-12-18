Rusya'dan ABD'ye karşı gövde gösterisi! Uçan tank Karadeniz semalarında

Rusya, silah teknolojisinde çıtayı başka bir seviyeye çıkardı. Yüzebilen ve uçabilen tank yapan ülke, bununla Karadeniz kıyılarında ABD'ye karşı gövde gösterisi yaptı.

Rus ordusu, geçen hafta Baltık Denizi ve Beyaz Deniz'de gerçekleşen tatbikatta 'Thundering' savaş gemisinden Poliment-Redut füzelerini ateşledi.

Füze denemelerinin görüntüleri dünyada büyük ses getirdi, tatbikatta ayrıca Rusya lideri Vladimir Putin'in en çok övündüğü Zirkon füzesi de gemiden fırlatıldı.

Dünya medyasında manşetten verilen yeni görüntülerin adresi ise, Karadeniz. Rusya uçabilen ve yüzebilen tankı Sprut-SDM1'i Karadeniz kıyısında test etti.

Rostec tarafından paylaşılan video kaydında, Sprut-SDM1 tankının savaş uçağından paraşütle bırakıldığı görülüyor.

Paraşütteki tankın içinde üç askerin bulunduğu açıklandı. Karadeniz'de yapılan yüzme testinin de başarıyla sonuçlandığı duyuruldu. Test sırasında 18 ton ağırlığındaki tankın birçok kez ateş açtığı görüldü.

Rostec şirketi, tankın sert kış koşullarına uygun olup olmadığını 2021 yılının başında test edecek. Şirketin beklentisi, eksi 40 derecede tankın başarıyla sınav vermesi.

Rusya'nın yeni muharebe tankı Sprut-SDM1'nın ateş gücü yine Rus üretimi T-90 tanklarıyla karşılaştırılıyor. Tank aralarında füzelerin de bulunduğu 40 silah taşıyabiliyor.

ABD ordusu benzer bir testi tanıtımı Vietnam Savaşı sırasında yapılan M551 Sheridan adlı tankla daha önce gerçekleştirmiş fakat karşılaşılan sorunlar sebebi ile projeyi 2004'te rafa kaldırmıştı.