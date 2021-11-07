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Dünya Rusya'dan ABD'ye gözdağı: İzin vermeyiz
Dünya

Rusya'dan ABD'ye gözdağı: İzin vermeyiz

Karadeniz'e giren ABD savaş gemisi hakkında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Herhangi bir zamanda herhangi bir anda herhangi bir provokasyon söz konusu olabilir. Aynen kısa bir süre önce İngiliz gemisinin yaptığı gibi. Bunu anlıyoruz ve elbette böyle şeylere izin vermeyiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 17:40:00 -
Rusya'dan ABD'ye gözdağı: İzin vermeyiz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin silahlı gemisinin turistik amaçla Karadeniz’e girmediğini belirterek, "Herhangi bir zamanda herhangi bir anda herhangi bir provokasyon söz konusu olabilir" dedi

Şoygu, Rossiya-1 devlet kanalında yayınlanan "Moskova.Kremlin.Putin" programında bir süre önce ABD donanmasına ait "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisinin Karadeniz’e girmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karadeniz’e bölgesel olmayan güçlere ait bir gemi girdiğinde durumun anlaşıldığını söyleyen Şoygu, “Gemide uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar olduğunu anladığımızda bu geminin Karadeniz’e turistik gezi yapmaya gelmediğini anlıyoruz. Tabii ki onu takip ediyoruz ve eşlik ediyoruz. Ve anlıyoruz ki herhangi bir zamanda herhangi bir anda herhangi bir provokasyon söz konusu olabilir. Aynen kısa bir süre önce İngiliz gemisinin yaptığı gibi. Bunu anlıyoruz ve elbette böyle şeylere izin vermeyiz” dedi.

ABD’nin Rusya’yı sınama çabası içerisinde olduğunu vurgulayan Şoygu, ABD gemisinin Rus ordusunun ne kadar hazırlıklı olduğunu, ülkenin güney bölgesi ve Karadeniz kıyısı boyunca kurulu sistemlerinin ne kadar iyi kurulduğunu kontrol etmek amacında olduğunu kaydetti.

Rusya da tatbikat yapacak

Şoygu, ABD’nin bu tür kontrole yönelik eylemlerinde yalnız olmadığını belirterek, ABD’nin Karadeniz’de Gürcistan ve Ukrayna donanması, Rusya’nın komşuları ile askeri tatbikat yapacağını aktardı.

Şoygu, "Biz de askeri tatbikat yapıyoruz ve yapacağız” ifadelerini kullandı.

ABD donanmasına ait “Mount Whitney” isimli amfibi komuta kontrol gemisi 4 Kasım’da Karadeniz’e girmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, geminin yapacağı manevraları izlemeye aldığını açıklamıştı.

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