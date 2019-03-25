Rusya'dan ABD'ye gönderme: Karanlık odada kedi bulmak zor olur

ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasını tamamlayan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in 2016'da yapılan seçim kampanyası sırasında ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin Rusya ile gizli anlaşma ya da koordinasyon içinde olduğuna dair bir saptamada bulunmadığını açıklamıştı.

Peskov'a basın toplantısında Mueller'in raporundan çıkan sonucu yorumlaması istendi.

Sputnik'in haberine göre Peskov, "Bugün Rusya'da Kültür Çalışanları Günü kutlanıyor. Bu nedenle, muhtemelen Çinli bir filozofun söylediği 'Karanlık odada kara kedi bulmak zordur, özellikle de odada kedi yoksa' sözünü anımsatmak isterim. Yüzyıllar geçiyor ama maalesef okyanus ötesi bunu bir türlü anlamıyor" dedi.

Rusya soruşturması kapsamında Donald Trump için karar verildi

'İyileşme için top ABD tarafında'

Peskov'a Rusya-ABD ilişkilerinin iyileşme perspektifi de soruldu. Bu konuda topun ABD tarafında olduğunu kaydeden Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Temmuz 2018'de Helsinki'de yapılan Trump'la yaptığı görüşmede bunu dile getirdiğini anımsattı.

Moskova'nın hiçbir zaman Rusya-ABD ilişkilerine zarar verme sürecini başlatan taraf olmadığını belirten Peskov, "Rusya, küresel istikrar ve güvenlik açısından çok büyük önem taşıyan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması gibi stratejik anlaşmaları ilk bozan taraf da olmadı. Ayrıca ülkemiz, Rusya topraklarındaki ABD diplomatik temsilciliklerine hiçbir zaman haydutça el koymadı" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Rusya soruşturması kapsamında Trump, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'in görevine son vermişti. ABD Adalet Bakanlığı da Rusya soruşturmasına özel yetkili savcı olarak 17 Mayıs 2017'de, Robert Mueller'i atamıştı. Mueller'in başlattığı soruşturmada, Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu. Rusya soruşturmasında şu ana kadar eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in yanı sıra Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, savcı Mueller tarafından suçlanmıştı.

Trump ise soruşturma çerçevesinde suçlanan ya da ceza alan kişilerin eylemleri ile kendisi veya başkanlık seçimleri arasında herhangi bir bağ olduğu iddialarını reddediyor, Rusya ile arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki iddiaların kabul edilemez olduğunu savunuyordu.