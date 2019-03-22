Rusya'dan ABD'ye 'Golan Tepeleri' tepkisi! Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Golan Tepeleri hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada terör devleti İsrail'in işgali altındaki tartışmalı Golan Tepeleri'nin, İsrail toprağı olarak tanınmasının vaktinin geldiğini belirtmişti. Konuyla ilgili Kommersant FM'e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bilindiği gibi Rusya'nın Golan Tepeleri'nin Suriye'ye ait olduğu yönünde prensipli bir pozisyonu var. Bu BM Güvenlik Konseyi'nin 1981 tarihli 497 sayılı kararı ile doğrulanmış halde. İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini yayma kararının hukuksuz olduğuna ilişkin değerlendirmemiz değişmiş değil" ifadelerini kullandı. Zaharova, "BMGK'yı hiçe sayarak Golan Tepeleri'nin statüsünün değiştirilmesi BM kararlarının doğrudan ihlali" değerlendirmesinde bulundu.

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