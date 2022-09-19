Rusya'dan ABD'ye büyük şok: Tesisleri vurduk!

Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bir gün içinde Rus hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla Donetsk bölgesinde Seversk, Nikolayevka, Zaytsevo, Toretsk yerleşim birimlerindeki Ukrayna birliklerini vurduğunu söyledi.

Konaşenkov, 200'den fazla Ukrayna askerinin ve 11 zırhlı aracın etkisiz hale getirildiğini ileri sürerek, Rus ordusunun Ukrayna’da taarruzlarına devam ettiğini ifade ettti.

Rusya'dan kritik açıklama: Tesisi vurduk!

Zaporijya’da ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerine servis hizmeti veren bir tesisi yüksek hassasiyetli silahlarla vurduklarını bildirdi.

Rus hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla Zaporijya şehrinde ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerine servis hizmeti veren 'İskra' fabrikasındaki tesisleri vurduğunu söyleyen Konaşenkov, Rus hava savunma füze sistemlerinin de Herson bölgesindeki Aleksandrovka yerleşim biriminde Ukrayna hava kuvvetlerine ait Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü dile getirdi.

"15 Ukrayna askeri öldürüldü"

Herson bölgesinde Belogorka yerleşim birimi yakınlarında toplanan Ukrayna birliklerine Rus hava kuvvetlerinin saldırı düzenlediğini kaydeden Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 15 kadar Ukrayna askerinin öldürüldüğünü ileri sürdü.

Dnipro bölgesinde Perşotravnevoye yerleşim birimi yakınlarındaki Ukrayna birliklerine yapılan yoğun saldırıda 30'dan fazla Ukrayna askerini öldürdüklerini, 502'den fazlasını da yaraladıklarını iddia eden Konaşenkov, Zaporijya bölgesindeki operasyonlarda ise 70'den fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi.

"14 insansız hava aracı düşürüldü" iddiası

Zaporijya, Herson, Mıkolayiv, Donetsk bölgelerinde farklı noktalarda 14 insansız hava aracı düşürdüklerini iddia eden Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 294 uçak, 155 helikopter, 1995 insansız hava aracı, 375 hava savunma füze sistemi, 5 bin 28 tank ve zırhlı araç, 839 çok namlulu roketatar, 3 bin 401 obüs ve havan topu, 5 bin 692 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.