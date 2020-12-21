  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan ABD'ye: Buna mecbursunuz
Dünya

Rusya'dan ABD'ye: Buna mecbursunuz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin, İran'la yapılan nükleer anlaşmaya herhangi bir ön koşul olmadan dönmek zorunda olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 19:44:00 -
Rusya'dan ABD'ye: Buna mecbursunuz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin, İran ile yapılan nükleer anlaşmaya herhangi bir ön koşul olmadan dönmek zorunda olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran ile yapılan nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (JCPOA) taraf ülkelerin dışişleri bakanları, video konferans yöntemi ile toplantı yaptı.

Rusya tarafının İran nükleer anlaşmasının tüm taraflarca uygulanmasının önemine dikkati çektiği kaydedilen açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un toplantıda bir konuşma yaptığı bildirildi.

Lavrov, İran'ın anlaşmanın tam olarak uygulanmasına, ABD'nin de bunu yapması halinde hazır oldukları yönündeki beyanlarına saygı duyduğunu vurgulayarak, "Bu sinyalin sadece Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın mevcut taraflarınca değil Washington'da da duyulacağını umuyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararına sıkı bir şekilde ABD tarafının uymasının seçim değil yükümlülük olduğunun altını çizen Lavrov, "ABD Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na herhangi bir ön koşul olmadan dönmek zorundadır. Diğer ortaklarla birlikte bu yönde sıkı çalışmaya ve Amerikalılara durumu düzeltmelerine yardımcı olmaya hazırız. Bu bizim ortak çıkarımızdır." ifadesini kullandı.

İran nükleer anlaşması

Anlaşma, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015 yılında imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle Washington anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'ı durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan bütün taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya 3 Ocak’a kilitlendi! 'İran'ı vururuz'
Dünya

Dünya 3 Ocak’a kilitlendi! 'İran'ı vururuz'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, İran'ın Kasım Süleymani'nin intikamını alması halinde yanıt vermeye hazır olduk..
Onay geldi! İki otomobil devi birleşiyor
Dünya

Onay geldi! İki otomobil devi birleşiyor

Avrupa Birliği, Fiat Chrysler ile PSA'nın 38 milyar dolar büyüklüğündeki birleşmelerine şartlı onay verdi.
Bir ülkeden daha devalüasyon kararı
Dünya

Bir ülkeden daha devalüasyon kararı

Geçtiğimiz günlerde Libya Merkez Bankası'nın devalüasyon kararı almasının ardından 17 yıl sonra Irak da devalüasyon kararı aldı. Karar önces..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay