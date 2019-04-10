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Rusya'dan ABD'ye ayar: Devletlerin iç işlerine karışmayın

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "ABD'yi tekrar harika yapmak istiyorsanız, diğer devletlerin iç işlerine karışmayın" açıklamasında bulundu.

10 Nisan 2019 Çarşamba 22:11
Rusya'dan ABD'ye ayar: Devletlerin iç işlerine karışmayın

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ''ABD'yi, bir kez daha Venezuelaların ve diğer halkların kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olduğunu kabul etmeye çağırıyoruz. Amerika'yı tekrar harika yapmak istiyorsanız ki hepimiz bunu içtenlikle görmek istiyoruz, diğer devletlerin iç işlerine karışmaya son verin.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde Venezuela'daki insani durumun görüşüldüğü oturumda konuşan Nebenzia, Venezuela'daki krizin, dışardan yapılan müdahalelerden kaynaklandığını ve dış müdahalelerin bölgenin barış ve güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Irak, Suriye ve Libya gibi ülkelerdeki krizlerden, Batı'nın müdahalesini sorumlu tutan Nebenzia, ''Venezuela'da da mı aynı şeyleri görmek istiyorsunuz?'' diye sordu.

ABD'ye Venezuela'da ''yapay kriz'' suçlaması

ABD'nin Venezuela politikasını reddettiklerini söyleyen Nebenzia, ''Bir yandan yaptırımlar getirerek Venezuela'nın boğazını sıkıyorsunuz ve ülkenin gelişimini engelliyorsunuz, diğer taraftan Batı'daki bankalarda Venezuelalıların varlıklarına utanmadan el koyuyorsunuz.'' ifadesini kullandı.

Nebenzia, ABD'yi 2013 yılından beri Venezuela'yı milyonlarca dolar zarara uğratmakla ve ''ülkede yapay bir kriz oluşturarak ' Maduro yönetimini devirmeye çalışmakla" suçladı.

Büyükelçi Nebenzia, "ABD'yi bir kez daha Venezuelaların ve diğer halkların kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olduğunu kabul etmeye çağırıyoruz. Amerika'yı tekrar harika yapmak istiyorsanız ki hepimiz bunu içtenlikle görmek istiyoruz, diğer devletlerin iç işlerine karışmaya son verin." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 22:11
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  4. ABD
  5. Amerika Birleşik Devletleri

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