Rusya'dan ABD ve AB'ye kapaklık cevap
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus muhalif Aleksey Navalni'nin Moskova'da gözaltına alınmasına tepki gösteren Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından yapılan eleştiriye, "Kendi ülkenizdeki sorunlarla uğraşın." diyerek cevap verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına getireceği Jake Sullivan ve AB'den Moskova'da gözaltına alınan Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması çağrıları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bu açıklamaları "önceden hazırlanmış yorumlar" olarak nitelendiren Zaharova, "Uluslararası hukuka saygı gösterin. Egemen devletlerin ulusal yasalarına tecavüz etmeyin, kendi ülkenizdeki sorunlarla uğraşın." ifadelerini kullandı.
Rus muhalif Aleksey Navalnıy, geçen yıl zehirlendiği iddiasıyla tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez dün akşam Moskova'da havalimanında polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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