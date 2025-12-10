Rusya'dan ABD-Ukrayna görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Ukrayna arasında savaşı sonlandırılmasına ilişkin yapılan görüşmelerin sonuçlarını beklediklerini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin temasları sürdürdüklerini belirterek, "Amerikalılar şimdi Kiev ile görüşmeler yapıyor. Bu istişarelerin sonuçlarını bekliyoruz." dedi.

Sözcü Peskov, Rusya'nın NATO'ya saldırmak için hazırlık yaptığı yönündeki iddialarının doğru olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, 2 Aralık'ta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

Bunun ardından Kushner ve Witkoff, 6 Aralık'ta Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Andriy Gnatov ile bir araya gelmişti.

Görüşmelerde, ABD'nin barış planı ele alınmıştı.