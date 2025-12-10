  • İSTANBUL
Mahkeme 'mutlak butlan’ vermeyince havalara uçuyordu: CHP'li Başarır Türk yargısını hedef aldı!

Efe Öztürk, pitbull saldırısından taburcu oldu: Fakat yüzündeki yaralar kalıcı olacak

‘Hiçbir şeye devam veremiyor’ Muhalif Erdem Atay şovmen Ekrem'i yerden yere vurdu

İZBETON kooperatif davası sanıkları hakim karşısında! "Bu CHP projesidir, binlerce aile mağdur oldu"

"OdaTV buysa deist Atatürkçülerde hayır yoktur"

Doğu Perinçek’ten çağrı! Af kanunu için “meclis bu çıkmazı aşmalı” mesajı

İran’dan kritik nükleer mesaj! UAEA ile kapıların tamamen kapanmadığı vurgulandı!

İdamı getirin analar ağlamasın! Antalya'da Türkiye'yi ayağa kaldıran olay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart mutabakatını işaret etti: Şer odakların hesabını bozacak

Son dakika: Rusya'da dev askeri kargo uçağı düştü!
Rusya'dan ABD-Ukrayna görüşmesine ilişkin açıklama

Rusya'dan ABD-Ukrayna görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Ukrayna arasında savaşı sonlandırılmasına ilişkin yapılan görüşmelerin sonuçlarını beklediklerini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Ukrayna arasında savaşı sonlandırılmasına ilişkin yapılan görüşmelerin sonuçlarını beklediklerini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin temasları sürdürdüklerini belirterek, "Amerikalılar şimdi Kiev ile görüşmeler yapıyor. Bu istişarelerin sonuçlarını bekliyoruz." dedi.

Sözcü Peskov, Rusya'nın NATO'ya saldırmak için hazırlık yaptığı yönündeki iddialarının doğru olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, 2 Aralık'ta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

Bunun ardından Kushner ve Witkoff, 6 Aralık'ta Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Andriy Gnatov ile bir araya gelmişti.

Görüşmelerde, ABD'nin barış planı ele alınmıştı.

Meksika ve ABD arasında su krizi! Trump tehditler savurdu

Meksika ve ABD arasında su krizi! Trump tehditler savurdu

Trump'tan, Kamboçya ve Tayland'a anlaşmaya uyun mesajı

Trump'tan, Kamboçya ve Tayland'a anlaşmaya uyun mesajı

Trump: Ukrayna'da seçim zamanı geldi! Maduro'nun günleri sayılı! Erdoğan benim dostum!

Trump: Ukrayna'da seçim zamanı geldi! Maduro'nun günleri sayılı! Erdoğan benim dostum!

Topkapı sarayında asırlardır aralıksız okunan Kur'an-ı Kerim bakın ne zamanlar okunmamış?
Topkapı sarayında asırlardır aralıksız okunan Kur'an-ı Kerim bakın ne zamanlar okunmamış?

Tarihçi Ahmet Anaplı, Topkapı sarayında asırlardır 7/24 saat okunan Kur'an-ı Kerim, bakın ne zamanlar okunmamış tek tek anlatıyor.....
CHP’de tiyatro bitmiyor! "Sokak Röportajı" Maskesi Düştü: Mansur Yavaş Güzellemesi Yapan Kişi, CHP İl Başkan Yardımcısı ve BELPA Yöneticisi Çıktı!
CHP'de tiyatro bitmiyor! "Sokak Röportajı" Maskesi Düştü: Mansur Yavaş Güzellemesi Yapan Kişi, CHP İl Başkan Yardımcısı ve BELPA Yöneticisi Çıktı!

Son günlerde sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yayılan bir sokak röportajı, büyük bir "tiyatro" iddiasıyla gündeme oturdu. Söz konus..
Şok Keşif: Dünyanın Dengesiyle Oynuyor! Çin'in Dev Barajı Sadece Elektrik Üretmiyor
Şok Keşif: Dünyanın Dengesiyle Oynuyor! Çin'in Dev Barajı Sadece Elektrik Üretmiyor

Çin'de bulunan ve dünyanın en büyük barajı unvanına sahip Üç Boğaz Barajı, bilim dünyasını şaşkına çeviren bir etkiyle gündemde. Bu devasa i..
