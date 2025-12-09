  • İSTANBUL
Uyuşturucuyu öyle bir yere saklamışlardı ki! İran’dan geldiler Kayseri’de yakalandılar

Okullarda yaşanan tacizin şiddetin sebebi karma eğitim: Bu rezaletin mimarı CHP

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth bir öyle bir böyle! Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar

Okan Buruk'tan o futbolcuya net emir! "Fedakarlık yapacaksan, o maç bu maç!"

CHP’nin napolyonları İBB’yi Whatsap’la yağmalamış

Ağaç A.Ş.’de vurguna devam

Rum yönetimi kendi halkına rezil oldu! 'Türk ambargosunu kıramadık'

“Futbolda bahis" soruşturmasında yeni gelişme! Hakimliğin karar yazısına ulaşıldı

Bu manzara Adana'dan! Yol çöktü, esnafın bulduğu çözüm şaşkına çevirdi

FETÖ finans yapılanmasına yeni darbe: Para transfer zinciri deşifre oldu! Şüpheli 13 isim için gözaltı kararı
Mahkeme 'mutlak butlan' vermeyince havalara uçuyordu: CHP'li Başarır Türk yargısını hedef aldı!
Gündem

Mahkeme 'mutlak butlan' vermeyince havalara uçuyordu: CHP'li Başarır Türk yargısını hedef aldı!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mahkeme 'mutlak butlan’ vermeyince havalara uçuyordu: CHP'li Başarır Türk yargısını hedef aldı!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik soruşturmaları eleştirerek, hukuk katliamı yapıldığını ileri sürdü.

Şaibeli kurultay davasında mahkemenin mutlak butlan kararı vermemesi üzerine attıkları zafer çığlıklarını unutarak bağımsız Türk yargısını eleştiren Başarır, siyaset kurumu ve Meclis'in bu duruma el koymak zorunda olduğunu iddia ederek, "Çünkü olay başka bir boyuta gidiyor. Yargı, üç önemli erkten bir tanesi, yargı organı ciddiyetini kaybediyor. Yargı organı siyasetin ötesinde bir davranış sergiliyor." diye konuştu.

HUKUK CİDDİYETTEN UZAKLAŞMIŞ!

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik soruşturmaya tepki gösteren Başarır, hukukun ciddiyetten uzaklaştığını, yürütme ve yasama organının bu duruma son vermesi gerektiğini ileri sürdü.

SOKAĞA DÖKTÜKLERİ EYLEMCİLERİN TUTUKLANMALARINI ELEŞTİRDİ!

Kendi siyasi çıkarları uğruna üniversite gençlerini Ekrem İmamoğlu için sokaklara döküp polisli karşı karşıya getirdiklerini unutan CHP’li Başarır, Bakanları protesto eden ve anayasal hakkını kullanan gençlerin tutuklandığını, yargı yoluyla halkın terbiye edilmeye çalışıldığını belirterek, "Yargıyla insanların anayasal haklarını elinden alamazsınız. Yargı insanlara güven vermeli. Yargı, insanları korkutup bu ülkeden kaçacak hale getirmemeli. Ülkemiz bir felakete gidiyor. Bir avuç savcı tüm insanların huzurunu kaçırmış durumda" iddiasında bulundu.

Başarır, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin 8 Aralık'ta TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanacağını hatırlatarak, emekliyi, işçiyi, halkı savunmaya devam edeceklerini belirtti.

CHP’de tiyatro bitmiyor! "Sokak Röportajı" Maskesi Düştü: Mansur Yavaş Güzellemesi Yapan Kişi, CHP İl Başkan Yardımcısı ve BELPA Yöneticisi Çıktı!

