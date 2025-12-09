Mahkeme 'mutlak butlan’ vermeyince havalara uçuyordu: CHP'li Başarır Türk yargısını hedef aldı!

Şaibeli kurultay davasında mahkemenin mutlak butlan kararı vermemesi üzerine attıkları zafer çığlıklarını unutarak bağımsız Türk yargısını eleştiren Başarır, siyaset kurumu ve Meclis'in bu duruma el koymak zorunda olduğunu iddia ederek, "Çünkü olay başka bir boyuta gidiyor. Yargı, üç önemli erkten bir tanesi, yargı organı ciddiyetini kaybediyor. Yargı organı siyasetin ötesinde bir davranış sergiliyor." diye konuştu.

HUKUK CİDDİYETTEN UZAKLAŞMIŞ!

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik soruşturmaya tepki gösteren Başarır, hukukun ciddiyetten uzaklaştığını, yürütme ve yasama organının bu duruma son vermesi gerektiğini ileri sürdü.

SOKAĞA DÖKTÜKLERİ EYLEMCİLERİN TUTUKLANMALARINI ELEŞTİRDİ!

Kendi siyasi çıkarları uğruna üniversite gençlerini Ekrem İmamoğlu için sokaklara döküp polisli karşı karşıya getirdiklerini unutan CHP’li Başarır, Bakanları protesto eden ve anayasal hakkını kullanan gençlerin tutuklandığını, yargı yoluyla halkın terbiye edilmeye çalışıldığını belirterek, "Yargıyla insanların anayasal haklarını elinden alamazsınız. Yargı insanlara güven vermeli. Yargı, insanları korkutup bu ülkeden kaçacak hale getirmemeli. Ülkemiz bir felakete gidiyor. Bir avuç savcı tüm insanların huzurunu kaçırmış durumda" iddiasında bulundu.

Başarır, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin 8 Aralık'ta TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanacağını hatırlatarak, emekliyi, işçiyi, halkı savunmaya devam edeceklerini belirtti.