Giriş Tarihi:
Güney Afrika'da yaklaşık 62 bin penguenin açlıktan öldüğü haberi geldi! Korkutan gelişme

Güney Afrika'nın kıyılarında geçtiğimiz on yılda yaklaşık 62 bin yetişkin Afrika pengueni açlıktan hayatını kaybetti. Korkutan gelişme meydana geldi. Kokutan sonucu sonrasında inceleme başlatıldı.

Güney Afrika'nın kıyı bölgelerinde yaşanan bir ekolojik felaket, on yılı aşkın bir sürede on binlerce Afrika pengueninin ölümüne yol açtı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Exeter Üniversitesi'nden koruma biyoloğu Richard Sherley ve meslektaşlarının yürüttüğü araştırma, çevre koşullarındaki değişimler ile insan kaynaklı balıkçılık baskısının, bu hassas türün varlığını tehdit eden ölümcül bir kombinasyon oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, sadece sekiz yılda Afrika penguenlerinin popülasyonu yaklaşık yüzde 95 oranında azalmıştır.

Afrika penguenleri ve yaşam döngüsü! Afrika penguenleri (Spheniscus demersus), yılda bir kez önemli bir fizyolojik süreçten geçerler. Her yıl yaklaşık yirmi gün boyunca karada kalarak, su geçirmezliğini sağlayan ve vücut ısısını koruyan tüylerini tamamen değiştirirler. Bu tüy değiştirme dönemi, penguenlerin yaşam döngüsünde kritik bir aşamadır ve bu süre zarfında hayvanlar beslenme yapamaz, yalnızca önceden depoladıkları yağ rezervlerini kullanarak hayatta kalırlar. Normalde bu oruç dönemine hazırlanmak için penguenler önceden yoğun şekilde beslenip vücut ağırlıklarını artırırlar, böylece yirmi günlük açlık dönemini atlatmak için gerekli enerji depolarını oluştururlar.

Ancak 2004 ile 2011 yılları arasında, Afrika penguenlerinin temel besin kaynağı olan Sardinops sagax sardalyelerinin stok seviyeleri dramatik biçimde düştü. Sardalye popülasyonları, önceki zirve seviyelerinin sadece yüzde 25'ine kadar geriledi. Bu ani ve keskin düşüş, penguenlerin tüy değiştirme döneminden önce veya sonrasında yeterli miktarda besin bulabilme kapasitesini ciddi şekilde sınırladı. Sherley'in açıklamasına göre, eğer bu kritik dönemlerde yiyecek bulmak çok zorlaşırsa, penguenler oruç dönemini atlatmak için yetersiz enerji rezervlerine sahip olacak duruma düşerler. Araştırmacılar, bu dönemde çok sayıda penguenin denizde öldüğünü ve cesetlerinin bulunmadığını belirtmektedir. Kitlesel açlık olayı, 2004 ve 2011 yılları arasında Afrika pengueninin en önemli iki üreme alanını vurdu ve bu dönemde yaklaşık 62 bin yetişkin penguenin ölümüne neden oldu. Bu sayı, türün genel popülasyonu açısından son derece yıkıcı bir kayıp anlamına gelmektedir. Sherley, yetişkin penguenlerin hayatta kalma oranının, özellikle tüy değiştirme dönemi sırasında, av mevcudiyeti ile güçlü bir ilişki içinde olduğunu vurgulamaktadır. İklim değişikliği ve balıkçılık baskısının birleşimi Cape Town'daki Ormancılık, Balıkçılık ve Çevre Bakanlığı'ndan ekolog Robert Crawford ve araştırma ekibi, sardalye stoklarındaki bu düşüşün temel nedenlerini inceledi. Bulgularına göre, insan kaynaklı iklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklık ve tuzluluk değişiklikleri, balık popülasyonlarının azalmasında önemli bir rol oynamaktadır. Aynı dönemde, balıkçılık endüstrisinin uyguladığı yoğun avlanma baskısı da yüksek seviyelerde kalmaya devam etmiştir. Özellikle 2006 yılında, sardalye sömürü oranları yüzde 80'e kadar ulaşmış, bu da penguen ölümlerini daha da kötüleştirmiştir. Çevresel faktörler ve insan faaliyetlerinin bu ölümcül kombinasyonu, türün varlığını tehdit eden bir spiral oluşturmuştur.

Türün kritik durumu ve gelecek tehditler Afrika pengueninin durumu, o dönemden sonra iyileşmemiştir. Türün popülasyonu, son otuz yılda küresel ölçekte yüzde 80'lik bir düşüş yaşamıştır. Bu dramatik gerileme, 2024 yılında Afrika pengueninin kritik derecede tehlikede olarak sınıflandırılmasına yol açmıştır. Günümüzde, türün sadece 10 bin'den az üreme çifti kalmıştır. Mevcut eğilim devam ederse, araştırmacılar uyarısına göre, Afrika penguenleri on yıl içinde tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Sherley, durumu hafifletmek için alınabilecek yerel önlemlerin sınırlı olduğunu belirtmektedir. Balıkçılık yönetimi yaklaşımları, sardalye biyokütlesi maksimumunun yüzde 25'inin altına düştüğü dönemlerde sardalye sömürüsünü azaltarak, daha fazla yetişkinin üremek için hayatta kalmasını sağlayabilir. Bu tür önlemler aynı zamanda genç sardalyelerin ölümlerini de azaltabilir. Ancak bu yaklaşımlar bazı taraflarca tartışılmakta ve tam olarak uygulanmamaktadır. Araştırmacılar, çevresel değişiklikleri ele almadan penguen popülasyonlarını restore etmenin son derece zor olacağını vurgulamaktadır. Sonuç olarak, Güney Afrika'daki Afrika penguenlerinin yaşadığı kriz, insan faaliyetlerinin doğal dünya üzerindeki yıkıcı etkisinin bir örneğidir. İklim değişikliği ve aşırı kaynak kullanımı, türlerin varlığını tehdit eden ölümcül bir kombinasyon oluşturmaktadır. Penguen popülasyonlarını kurtarmak, sadece yerel müdahalelerin ötesine geçerek, küresel ölçekte çevresel değişiklikleri ele almayı gerektirir. Aksi takdirde, bu türün yok olması sadece bir olasılık değil, kaçınılmaz bir sonuç haline gelebilir.

