İstanbul şampiyon İzmir ve Ankara ise zirveye yürüyor! Dünyanın en kötü trafiği listesine CHP belediyeciliği damgası

Inrix Traffic Scorecard 2025 raporuna göre İstanbul dünyanın en kötü trafiğine sahip şehri olmaya devam ederken, Ankara ve İzmir de hızla kötüye giderek liste başına doğru tırmanışını sürdürdü.

İSTANBUL 1’DE, ANKARA 20, İZMİR 21. SIRADA!

İstanbul’da yıllık kayıp süre 118 saate çıkarken Ankara bir yılda 8 basamak birden yükselip 20. sıraya, İzmir ise 44’ten 21’e yerleşti. Seçimlerde verilen metro sözleri tutulmayan, yeni yol yatırımları yapılmayan ve toplu ulaşımı güçlenmeyen üç büyükşehirde, CHP yönetiminin ulaşım politikaları trafik çilesini daha da büyütüyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHRİMİZ TRAFİKTE ALARM VERİYOR!

Dünya genelindeki trafik sıkışıklığını analiz eden Inrix Traffic Scorecard 2025 raporu yayımlandı. Rapora göre, CHP’li üç büyükşehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir, trafik yoğunluğunda dünya listesinde üst sıralara tırmanarak adeta alarm verdi.

EN KÖTÜ TRAFİK LİSTESİNDEKİ ÜÇ BÜYÜKŞEHİR CHP’NİN ELİNDE!

Dünyanın en kötü trafiği listesi belli oldu:

İstanbul: İlk sırada! Yıllık kayıp süre 118 saat

Ankara: Bir yılda 8 basamak yükseldi 20. sırada

İzmir: 44’ten 21’e fırladı. Her üç büyükşehir de CHP yönetiminde.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİR YATIRIMSIZLIK YÜZÜNDEN EN KÖTÜLER LİSTESİNDE

CHP yönetimindeki üç Büyükşehir İstanbul, Ankara ve İzmir’de metro projeleri durdu, yeni yol yatırımları yapılmazken, toplu ulaşımı geliştiren çalışmalar da görülmüyor. Bu da üç büyükşehri dünyanın en kötü trafiği listesinde üst sıralara taşıyor.