Doğu Perinçek’ten çağrı! Af kanunu için “meclis bu çıkmazı aşmalı” mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Terörsüz Türkiye” sürecine engel gördükleri uygulamaların vakit kaybetmeden sona ermesi gerektiğini belirtti.

Partisinin hazırladığı af kanununun hâlâ değerlendirilmediğini söyleyen Perinçek, bu düzenlemeyi Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı’nın takdirine sunduklarını ifade etti. Meclis’in mevcut tıkanıklıktan çıkması gerektiğini dile getiren Perinçek, af teklifinin yeniden ele alınmasının önemine dikkat çekti.

Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, "Vatan Partisi bir strateji kurdu. Bu tarihsel bir stratejidir, bütünleşen Türkiye stratejisidir. Hepimiz Terörsüz Türkiye istiyoruz, amacımız terörden kurtulmaktır. Ama Terörsüz Türkiye, gerçekten silahların bırakıldığı, cephede barışın huzurun sağlandığı, dış cephede güvenliğin sağlandığı hedefler için yeterli değil." diye konuştu.

Vatan Partisi'nin hazırladığı af önerisinin bütün kamuoyundaki kaygıları, düşünceleri, değerlendirmeleri dikkate alarak aylarca yapılan çalışma sonucu üretildiğini belirten Perinçek, bu af kanunun partisinin önderliğinde, Türkiye'deki çok önemli hukukçular, sosyologlar, diğer partiler ve vatandaşların görüşlerinin alınarak hazırlandığını belirtti.

Af kanunu önerisinin çok ince değerlendirmelerle hazırlandığını vurgulayan Perinçek, bu önerinin bilginin ve vatanseverliğin ürünü olduğunu söyledi.

Perinçek, Türkiye'de milleti bölmek için hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini, af kanununda da bölücülüğe özgürlük olmadığını dile getirdi.

Af kanunu önerisinin bütünleşen Türkiye stratejisi kapsamında bir paket programı olduğunu belirten Perinçek, "Terörsüz Türkiye sürecini geciktiren uygulamalara son verilmelidir. Vatan Partisi'nin af kanunu keşfedilmedi. Af kanunumuzu Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Devlet Bahçeli'nin değerlendirmesine sunuyoruz. Meclisimiz bu çözümsüzlükten kurtulmalı ve bu af kanunu değerlendirmelidir. Ufak tefek değişiklikler yapılabilir ancak bu af kanunu mükemmele yakın hazırlanmıştır." ifadelerini kullandı.