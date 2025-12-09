Dikkatleri üzerine çeken haber! "OdaTV buysa deist Atatürkçülerde hayır yoktur"

Mirat Haber, fondaş medyanın başını çektiği Oda TV'ye ayar çekti.

İşte "OdaTV buysa deist Atatürkçülerde hayır yoktur" başlıklı o haber:

Üzülerek ifade edelim: İslami camiada bilgi ve bilinç yoksunluğu sebebiyle düzeysizlik yaygındır. Ama sol ve Kamâlist kitle daha beter mi beter bir durumdadır. En seviyelileri olarak görülebilecek ODATV bile şiddet yanlısıdır. Üstelik haberleri ve yazıları kendi çizgileri doğrultusunda yorumladıkları da olur.

Sadede de gelelim. Son dönemde Mirat Haber’imizde bir yazı yayınladık. Aynen aktaralım:

[ Odatv Gericiliği mi Savunuyor?

ATATÜRK DEVRİMCİLİĞİ İLERİCİ Mİ YOKSA GERİCİ MİYDİ?

Odatv haberi şöyle:

[Heykeltraşa ‘inkilap karikatürü’ gözaltısı: Tutuklandı

İstanbul’daki Lütfi Kırdar’da Atatürk’ün gericilikle mücadelesini simgeleyen heykelin sergilenmesi üzerine soruşturma başlatıldı. 1947 tarihli “Mizah” karikatüründen esinlenen eserin heykeltıraşı Murat Katfar ve sergi sorumlusu gözaltına alındı. Kaftar hakkında tutuklama kararı verildi.]

TUTUKLAMAYA KARŞIYIZ

Haberde görüldüğü gibi suçları yaklaşık bin yıllık tarihî inanç yapımızı, hukukî, sosyal ve ekonomik düzenimizi ve de dilimizi – harflerimizi aşağılayıcı bir yöntemle heykelleştirme şeklinde de olsa biz insanların tutuklanmasına karşıyız.

Örneğin sergiyi kaldırmak, geleceğe yönelik olarak kamu imkânları ve görevlerinden yoksun bırakmak gibi bir takım yaptırımlar elbette olmalıdır.

ŞUCU VE BUCU OLMAK UTANÇ VERİCİDİR

Her bir Müslüman aydın kendisini Kur’ân’ın buyruğu gereği Müslüman olarak tanımlar. Ama kendisini, Allah’ın elçisi olduğuna inandığı Hz Muhammed’e yamayarak Muhammedî olarak nitelemez.

Bir entelektüelin kendisini örneğin Mao’ya, Abdülhamid’e ve de Kamâl Atatürk’e nispet etmesi utanç verici bir eylemdir.

AKILCI ODATV

Akılcı ve bilimci olduğunu ileri sürdüğü halde ödünsüz bir şekilde Kemalizm ve 5816 savunucu olan Odatv’yi anlamak mümkün değil. Üstelik kavramları tersyüz ederek gericiliği ilericilik olarak vasıflaması da kültürel bir facia.

Atatürk devrimciliği ilericiliğin değil gericiliğin örneği değil midir? Bir milletin bin yılık inanç, eğitim, hukuk, iktisad ve kılık kıyafet düzenini, İstiklal savaşını verdiği ülkelerin yasaları ile kan dökerek asimile etmek gericilik değil de nedir?

Yüz yıldır sürdürülen dayatmalara ne kadar daha devam edilecek?

Sözün bittiği, akıl tutulması yaşanan yerdeyiz. ]

***

DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ZİRVELEŞTİRDİK

Yazımız bu. Yazıda Sol’un ve Kamâlistlerin gösteremeyeceği bilgelik ile düşünce özgürlüğünü zirveleştirerek şöyle dedik:

“Haberde görüldüğü gibi suçları yaklaşık bin yıllık tarihî inanç yapımızı, hukukî, sosyal ve ekonomik düzenimizi ve de dilimizi – harflerimizi aşağılayıcı bir yöntemle heykelleştirme şeklinde de olsa biz insanların tutuklanmasına karşıyız.”

( Odatv’deki dehşet verici ama övgü bağlamında yayınlanan resimleri görünce yargımızı değiştirir gibi olduk.)

Dedik ama Atatürk devimleri hakkında görüşümüzü de şöylece açıkladık:

“Atatürk devrimciliği ilericiliğin değil gericiliğin örneği değil midir? Bir milletin bin yılık inanç, eğitim, hukuk, iktisad ve kılık kıyafet düzenini, İstiklal savaşını verdiği düşman ülkelerin yasaları ile kan dökerek asimile etmek gericilik değil de nedir?”

MEDYA ETİĞİ NEYİ GEREKTİRİRDİ?

Medya etiği görüşlerimizin bütünüyle verilmesini gerektirirdi ama yok. Odatv bizi kendi çizgisine çekerek taraflı ve tarafsız okuyucularını yanılttı. Hep yaptığı gibi bizi överken batırdı.

{ ODATV’NİN YAZIMIZI KONU ALAN HABERİ ŞÖYLE:

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gericilikle mücadelesini simgeleyen heykelin sergilenmesi sonrası tutuklanan isimler için Mirat Haber’de yayımlanan yazıda, tutuklamaların yanlış olduğu ancak serginin kaldırılması ve kamu görevlerinden men gibi yaptırımların uygulanması gerektiği savunuldu.

09 Aralık 2025

Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde Atatürk’ün gericilikle mücadelesini simgeleyen bir heykel sergilendi.

1947 tarihli “Mizah” dergisi karikatüründen esinlenen eserin heykeltıraşı Murat Katfar ile heykeli sergileyen Asil Efe Işın, “halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten” 6 Aralık Cumartesi günü tutuklandı.

İlahiyatçı-yazar Ali Rıza Demircan’ın sahibi olduğu Mirat Haber‘de yer alan yazıda, tutuklama kararının yanlış olduğu, serginin kaldırılarak bir takım yaptırımlarda bulunulması gerekildiği savunuldu:

“Örneğin sergiyi kaldırmak, geleceğe yönelik olarak kamu imkânları ve görevlerinden yoksun bırakmak gibi bir takım yaptırımlar elbette olmalıdır}

YA GERİCİLİK GÖRÜŞÜMÜZ!

Tutuklamaya karşı olduğumuz doğru ama ya “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gericilikle mücadelesini simgeleyen devrimlerini…” GERİCİLİK olarak niteleyen görüşlerimiz.

Dileriz Soner Yalçın beyin mezkur yayımdan haberi yoktur.