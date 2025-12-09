‘Hiçbir şeye devam veremiyor’ Muhalif Erdem Atay şovmen Ekrem'i yerden yere vurdu

Erdem Atay: “İmamoğlu, geçiş belgesine ‘ekonomik sıkıntılardan dolayı ailemin yanında okumak zorunluluğu hissettiğimden İstanbul'a gelmem lazım’ yazıyor. Hakim de bu gerekçeyi soruyor, İmamoğlu da ‘fakirliğimi niye sorguluyorsun size ne?’ diyor. ‘Fakirliğimi niye sorguluyorsun?’ diyor. Saçma sapan bir şey yani. İmamoğlu hiçbir şeye cevap veremiyor. Hakime küfrediyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

“REKTÖRÜ ARADIĞINI KENDİSİ İKRAR EDİYOR”

Konuya ilişkin detayları yorumlayan Atay, “Rektörü karar çıkmadan 2 gün önce aramış. Kendisi ikrar ediyor. Diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar hakkında, konuşan İmamoğlu, ‘Zavallı çıkmış, yandaş basına açıklamalar yapıyor. Ben onu ziyaret ettiğimde odasına fotoğrafçı bile alamayan rektör’ diyor. ‘Diploma iptalinden birkaç gün önce kendisini aradığımda zor durumda olduğunu söyleyen, yandaş gazetelere konuşarak kendini aklamaya çalışan zor durumdaki rektöre seslenmek istiyorum; Devlet üniversitesi talimatla hareket edemez’ diyor. Talimatla hareket edemez de, senin hakkında tahkikat yapılırken rektörü niye aradın? AKP’nin baskısı altındaysa sen de baskı altına alıyorsun. Aramışsın. Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısın. Senin rektörle ne işin olur? İkrara bak ikrara” ifadelerini kullandı.