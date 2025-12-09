Bayraktar’dan enerji tasarrufu vurgusu! “Yılda 1 milyar metreküp doğalgaz cepte kalacak”

15’inci Türkiye Enerji Zirvesi’ne katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar zirve sonunda Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kapsamında yürütülen yarışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'YEKA YARIŞMALARIMIZ BÜYÜK BİR HIZLA DEVAM EDİYOR'

Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEKA) hakkında konuşan Bakan Bayraktar, "YEKA yarışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Biz 2024 yılında Türkiye'nin 2035 Yenilenebilir hedefini açıklarken 120 bin megavat bir kurulu güce ulaşacağımızı güneş ve rüzgarda ifade etmiştik. Cumhurbaşkanımız bunu kamuoyuyla paylaştı. Hatta dünya kamuoyuyla bunu Bakü'deki Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda ifade ettiler. 30 bin megavat olan kurulu gücümüz 2035'e geldiğimizde yani 10-11 yıl içerisinde 120 bin megavata gelecek. Elbette ki biz 121 megavatt'a giderken neler yapacağımızı bir yol haritasında yine 2024 yılında açıklamıştık. Orada ifademiz şöyle olmuş, ‘Türkiye hem lisanssız yani özellikle sanayicilerimizin kendi öz tüketimleri amaçları, yenilenebilir projeleri, başta güneş olmak üzere hem lisanslı projeler hem depolamalı projeler ve YEKA ihaleleriyle bu süreci götürecek ve biz her yıl 8 ila 10 bin megavattlık yeni kapasiteyi devreye alacağız. Bu söylediğim rakam Avrupa'daki bazı ülkelerin toplam kurulu gücü kadar. Biz yeni kapasiteyi devreye almış olacağız anlamına geliyor. Ve yine bu yarışmalara her yıl 2 bin megavatlık bir kapasite en azından yakacağız diye ifade etmiştik. 2024 yarışmaları Kasım-Aralık ayından yetişmediği için onları 2025 yılı bu yıl başında hayata geçirdik. Ocak ve Şubat ayında bin 100 megavat rüzgar, 800 megavat güneş yarışmalarını yapmak suretiyle bu yarışmalarımızı bitirmiştik. Ve orada da çok rekabetçi, çok fazla sayıda başvuru almıştık. 2025'in yarışmalarında daha önce kurguladığımız şekilde yılın sonunda işte Kasım-Aralık aylarında yatırımcılarla buluşturduk. Ve bundan 2 hafta önce yine sizler geldiğiniz güneş yarışmaları Ankara'da gerçekleştirdik. 650 megavat güneş kapasitesi ve projesi oluşturmuştuk" dedi.

'YILDA 1 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞALGAZDAN TASARRUF ETMİŞ OLACAĞIZ'

Bakan Bayraktar, "Bugün de birkaç saat önce bin 150 megavatlık rüzgar projeleri 6 sahada, çoğunluğu, Balıkesir'de, Sivas'ta olmak üzere 6 sahada da bu yarışmaları tamamladık. yine 70'in üzerinde başvuru geldi. Türkiye'de bu alanda çok uzman, yetkin şirketlerin katıldığı, hakikaten rekabetçi çok önemli bir yarışma oldu ve bugüne kadar aldığımız fiyat tekniklerinin en üstüne ulaşmış olduk. Şimdi bizim modelimiz şuydu hatırlayacaksınız. Bir taban fiyat tespit ettik. Bu güneşte 3,25 euro sentti. Rüzgarda da yaklaşık 3,5 eurosentti. Buralara geldikten sonra da eğer yarışmalar hala devam ederse, rekabet devam ederse de biz yatırımcılara sisteme yapacakları, bize devlete yapacakları katkı payı ödemelerinin üzerinden bir yarışma tertib ettik. Bugün itibariyle bu taban fiyatlara bu fiyat teklifler ulaştı. Rüzgardaki 3,5 Euro cent ile devlet olarak bizim 20 yıl boyunca herhangi bir eskalasyon olmadan buradan elektrik alacağımız modelde biz katkı bedeli olarak da yaklaşık 180 bin Euro'luk, megawatt başına 180 bin Euro'luk bir ortalama katkı bedeliyle bu yarışmalarımızı başarıyla sonuçlandırdık. Dolayısıyla sadece bugün yaptığımız rüzgar ihalesinden 208 milyon euro'luk bir özellikle devletimize bir katkı payı gelecek ve bu sözleşme aşamasında defaten bize ödenecek. Oldukça başarılı geçen bu yarışmayı için başta yatırımcılarımızı tebrik ediyorum. Onların gerçekten Türkiye'nin enerji sektörüne, Türkiye'nin ekonomisine olan güven tazelemeleri ve güveni ortaya koyması açısından önemliydi. Sadece 2025 yılı içerisinde yaptığımız yarışmalara baktığımızda 20 yıl boyunca düşük fiyatlı bir enerji ve bu sürenin sonunda da bu süreyle beraber aynı zamanda yarışmaların başında yaklaşık 530 milyon euroluk devlete bir katkı payı, yarım milyar euro üzerinde bir katkı payını almış oluyoruz. Ben bütün bu yarışmaların hem ülkemize hem enerji sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Bütün bunlarla beraber yaklaşık yılda 1 milyar metreküplük doğalgazdan tasarruf etmiş olacağız. Çünkü bu elektriği biz ancak 1 milyar metreküp doğalgaz kullanarak elektriğe dönüştürebiliriz. Dolayısıyla projenin süresine, bizim alım süresine baktığımızda ilk 5 yıl sonraki 20 yıl süreçte 25 yıl boyunca da yaklaşık 8,5 milyar dolarlık bir katkı bize doğalgaz tasarrufu anlamında yapmış olacak" ifadelerini kullandı.

'SEKTÖRÜMÜZÜ ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE DAHA HIZLI BİR ŞEKİLDE BÜYÜTMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Bakan Bayraktar, "Yine yaklaşık 1.5 milyon hanenin elektrik ihtiyacı projelerden karşılanacak. Toplam projelerin büyüklüğü de 1.1 milyar dolar. Ben biraz önce ifade ettiğim gibi, hem bu yarışmaya katılan tüm katılımcılara, tüm yatırımcılara, yerli yabancı bütün yatırımcılara çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2026 ve sonrasında da bu şekilde bu yarışmaları hayata geçiririz. Mevcut rüzgar ve güneş yatırımlarının da bir an önce hayata geçmesi için izin süreçlerini hızlandıran kanun düzenlemelerini yaptık. Onları da hızlı bir şekilde devreye alırsak ülkemiz bu alanda hakikaten hem yeşil dönüşümünü, hem dışa bağlımlılığını bitirme noktasında ve temiz enerjiyiden elektrik üretme noktasında önemli bir aşama kaydetmiş olacak. 2026'dan sonra inşallah yeni bir kapasite tahsis sürecine de bugün programda da ifade ettiğim gibi giriyoruz. Hem sanayicilerimizin kendi öz tüketimleri amacıyla başta çatılarına özellikle güneş panelleri kurmak sürecinde, yani yerinde üretim, yerinde tüketim prensibiyle olmak üzere hibrit kapasiteler, rüzgarda ilave kapasite artışlarıyla da inşallah sektörümüzü önümüzdeki süreçte daha hızlı bir şekilde büyütmeyi hedefliyoruz. Ben tekrar sizlerin de ilgi ve katılımları için çok teşekkür ediyorum. 2026 YEKA Yarışmalarında inşallah tekrar bir arada olmayı ümit ediyorum" diye konuştu. (DHA)