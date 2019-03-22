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Rusya'dan ABD Başkanı Trump'a çok sert tepki

Rusya, işgal altındaki Golan Tepeleri'ni İsrail'in toprağı olarak tanıyacağını açıklayan ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdi.

22 Mart 2019 Cuma 10:32
Rusya'dan ABD Başkanı Trump'a çok sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanımanın zamanı geldi." şeklindeki ifadelerini eleştirerek, "Golan Tepeleri'nin statüsünü değiştirmeye çalışmak Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının doğrudan ihlalidir." dedi.

Zaharova, Rus radyosu Kommersant FM'e yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Golan Tepeleri'nin Suriye'ye ait olduğu konusunda prensipli bir duruşa sahip olduğunu söyledi.

Bu duruşun, BM Güvenlik Konseyi'nin 497 ve 1981 sayılı kararlarıyla da teyit edildiğini belirten Zaharova, "İsrail'in, Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini yayma kararının hukuksuzluğuna yönelik değerlendirmemiz değişmedi. BM Güvenlik Konseyi'ni yok sayarak Golan Tepeleri'nin statüsünü değiştirmeye çalışmak BM kararlarının doğrudan ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail, Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, "52 yılın ardından ABD için, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:32
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