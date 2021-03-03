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Dünya Rusya'dan AB ve ABD'nin yaptırımına sert tepki: Karşılık vereceğiz
Dünya

Rusya'dan AB ve ABD'nin yaptırımına sert tepki: Karşılık vereceğiz

AB ve ABD'nin Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin zehirlenmesi ve tutuklanmasından dolayı yaptığı yaptırımlara karşı sert tepki veren Rusya, karşılık vereceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 00:51:00 -
Rusya'dan AB ve ABD'nin yaptırımına sert tepki: Karşılık vereceğiz

Rusya, ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin zehirlenmesine ve tutuklanmasına karşılık uygulanan yaptırım kararına sert tepki göstererek, "Muhataplarımızı ateşle oynamamaya davet ediyoruz" dedi.

'Karşılık vereceğiz'

Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin, zehirlenmesi ve tutuklanmasına karşı ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya'ya yaptırım uygulama kararına karşı Rusya'dan sert tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, ABD ve AB'nin yaptırım kararlarına tepki göstererek, "Buna razı gelme niyetinde değiliz. Mutlaka karşılıklılık ilkesi doğrultusunda karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

'Rusya'ya karşı düşmanca tavır sergileniyor'

Alınan kararlarda Rusya'ya karşı düşmanca bir tavır gösterildiğini ifade eden Zaharova, "ABD'nin yaptırımlarının önyargıları ne şekilde olursa olsun ulusal çıkarlarımızı tutarlı ve kararlı bir şekilde savunmaya devam edeceğiz ve her türlü saldırıyı reddedeceğiz" dedi.

Yaptırımlar konusunda ABD'yi ve AB'yi uyaran Zaharova, "Muhataplarımızı ateşle oynamamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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