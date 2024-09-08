Rusya'daki otomobillerin geleceği Türkiye'nin elinde! Hepsi sahte çıktı

Rusya'da sahte motor yağlarının sayısında büyük artış yaşanıyor. Autonews portalı otomobil üreticilerinin ve tedarikçilerin Rusya pazarından çekilmesinden sonra motor ve şanzıman yağları gibi teknik sıvı kalemlerinde sahte ürün sayısının artışa geçtiğini yazdı.



Portala konuşan sektörel uzmanlar pazardaki yağların kalitesi ve güvenilirliği konusunda endişelerini dile getirdiler. Bağımsız laboratuvarlar ve servis sağlayıcılar, piyasada dolaşan yağların büyük bir kısmının sahte olduğunu belirtiyor. Özellikle Ekim 2023 itibarıyla, Rusya'daki motor yağlarının yaklaşık %50'sinin sahte olduğu bilgisi paylaşıldı. 2024 yılının Ağustos ayında ise bu oranın %54'e çıktığı ifade ediliyor.



Rusya'daki motor yağı üreticileri ise sahte ürünlerdeki artışa rağmen, yerli markaların piyasadaki boşluğu doldurmaya başladığını dile getiriyor. Portal Lukoil gibi yerli üreticilerin, Mercedes-Benz ve Jaguar Land Rover gibi premium markalar için üretim onayı aldığını aktarıyor.



Son olarak uzmanlar paralel ithalat yoluyla getirilen yağların, sahte olmasa da, formülasyonlarının farklı olabileceğine dikkat çekti. Uzmanlar, bu yağların resmi kanallardan gelen yağlarla aynı seviyede olmadığını, fakat yine de üretici standartlarına uygun olduğunu vurguluyor.

Temmuz sonunda ilan etmişlerdi

Temmuz ayında oto yedek parça sektöründe faaliyet gösteren Rus ithalatçı bir firma, Türkiye’den motor yağı satın alacağını duyurmuştu. Söz konusu motor yağı haberinin söz konusu ilanın hemen ardından ortaya çıkması, Rusya'nın söz konusu krize Türkiye ile çözüm bulacağını gözler önüne serdi.