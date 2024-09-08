  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Daha maç oynanmadan gerginlik artıyor! Şenol Güneş kavgası: Görenler şaştı kaldı bu işe

Miçotakis duyurdu: 'Altın vize' ile Yunanistan sınır kapıları açıldı! Ortaya çıkan tüm bilgiler!

Hamas ‘Ümmet yanımızda’ diyerek duyurdu! İşte Siyonist askerlerin kabusu olan yiğit

Mert Başaran Fakir ile zengin arasındaki farkı, zengin edecek formülü açıkladı! Yüzde 100 tutuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Narin’ açıklaması: ‘Bizzat takipçisi olacağım’

ABD’den RTX’e ceza: Amerikan devine şok, veriler sızdı! Detaylar hayrete düşürdü

İsrail’e büyük şok! Tamamı kapatıldı

Türk savunma sanayii devi Katmerciler’den tank taşıyıcı araç ihracatı!

The Guardian yazdı! Büyük rant: Elon Musk gezegenin ilk trilyoneri olabilir

Boeing’ten Polonya’ya CH-47 helikopteri teklifi
Otomotiv Rusya'daki otomobillerin geleceği Türkiye'nin elinde! Hepsi sahte çıktı
Otomotiv

Rusya'daki otomobillerin geleceği Türkiye'nin elinde! Hepsi sahte çıktı

Yeniakit Publisher
2024-09-08 23:58:00 -
Rusya'daki otomobillerin geleceği Türkiye'nin elinde! Hepsi sahte çıktı

Rusya piyasasındaki sahte motor yağındaki artışta patlama yaşanıyor. Moskovalı firmalar bu nedenle Temmuz sonunda Türkiye'den motor yağı satın alacaklarını ilan ettiler. Rusya'da sahte ürünlere bu şekilde önlem alınacağı tahmin ediliyor.

Rusya'da sahte motor yağlarının sayısında büyük artış yaşanıyor. Autonews portalı otomobil üreticilerinin ve tedarikçilerin Rusya pazarından çekilmesinden sonra motor ve şanzıman yağları gibi teknik sıvı kalemlerinde sahte ürün sayısının artışa geçtiğini yazdı.

Portala konuşan sektörel uzmanlar pazardaki yağların kalitesi ve güvenilirliği konusunda endişelerini dile getirdiler. Bağımsız laboratuvarlar ve servis sağlayıcılar, piyasada dolaşan yağların büyük bir kısmının sahte olduğunu belirtiyor. Özellikle Ekim 2023 itibarıyla, Rusya'daki motor yağlarının yaklaşık %50'sinin sahte olduğu bilgisi paylaşıldı. 2024 yılının Ağustos ayında ise bu oranın %54'e çıktığı ifade ediliyor.

Rusya'daki motor yağı üreticileri ise sahte ürünlerdeki artışa rağmen, yerli markaların piyasadaki boşluğu doldurmaya başladığını dile getiriyor. Portal Lukoil gibi yerli üreticilerin, Mercedes-Benz ve Jaguar Land Rover gibi premium markalar için üretim onayı aldığını aktarıyor.

Son olarak uzmanlar paralel ithalat yoluyla getirilen yağların, sahte olmasa da, formülasyonlarının farklı olabileceğine dikkat çekti. Uzmanlar, bu yağların resmi kanallardan gelen yağlarla aynı seviyede olmadığını, fakat yine de üretici standartlarına uygun olduğunu vurguluyor.

Temmuz sonunda ilan etmişlerdi

Temmuz ayında oto yedek parça sektöründe faaliyet gösteren Rus ithalatçı bir firma, Türkiye’den motor yağı satın alacağını duyurmuştu. Söz konusu motor yağı haberinin söz konusu ilanın hemen ardından ortaya çıkması, Rusya'nın söz konusu krize Türkiye ile çözüm bulacağını gözler önüne serdi.

Rusya "Akın akın Türkiye'ye gidiyorlar" diyerek duyurdu! Çin tehlikesi ortaya çıktı
Rusya "Akın akın Türkiye'ye gidiyorlar" diyerek duyurdu! Çin tehlikesi ortaya çıktı

Ekonomi

Rusya "Akın akın Türkiye'ye gidiyorlar" diyerek duyurdu! Çin tehlikesi ortaya çıktı

Rusya'dan Türkiye'deki turistlerle ilgili acil karar! 'Hazırlık içerisindeyiz' diyerek duyurdular
Rusya'dan Türkiye'deki turistlerle ilgili acil karar! 'Hazırlık içerisindeyiz' diyerek duyurdular

Ekonomi

Rusya'dan Türkiye'deki turistlerle ilgili acil karar! 'Hazırlık içerisindeyiz' diyerek duyurdular

Mete Yarar çok konuşulacak gelişmeyi duyurdu: Rusya bölgeden çıktı, şimdi Türkiye girdi
Mete Yarar çok konuşulacak gelişmeyi duyurdu: Rusya bölgeden çıktı, şimdi Türkiye girdi

Gündem

Mete Yarar çok konuşulacak gelişmeyi duyurdu: Rusya bölgeden çıktı, şimdi Türkiye girdi

Türkiye'de milyarlarca ton rezerv var ama gidip Rusya'dan alıyorduk! Erzincan'dan flaş haber geldi
Türkiye'de milyarlarca ton rezerv var ama gidip Rusya'dan alıyorduk! Erzincan'dan flaş haber geldi

Ekonomi

Türkiye'de milyarlarca ton rezerv var ama gidip Rusya'dan alıyorduk! Erzincan'dan flaş haber geldi

Türkiye indirimin kralını yaptı! Rusya vatandaşlarına gün doğdu
Türkiye indirimin kralını yaptı! Rusya vatandaşlarına gün doğdu

Ekonomi

Türkiye indirimin kralını yaptı! Rusya vatandaşlarına gün doğdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23