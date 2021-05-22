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Dünya Rusya’daki askeri tatbikatta korkunç kaza! Böyle yere çakıldılar
Dünya

Rusya’daki askeri tatbikatta korkunç kaza! Böyle yere çakıldılar

Rusya’da askeri tatbikat sırasında 2 asker, helikopterden sarkıtılan halattan düşerek feci şekilde can verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 12:10:00 - 2021-05-22 12:11:50

Rusya Federasyonu Ulusal Muhafızları’nın (Rosgvardiya) Murmansk bölgesindeki birimleri tarafından bir tatbikat gerçekleştirildi. Eğitim alan ulusal muhafızların helikopterler ile gemiye çıkarma yapıp gemiyi ele geçirerek teröristleri etkisiz hale getirilmesi ve kontrolü sağlamaları planlanıyordu.

İki ulusal muhafız helikopterden sarkıtılan halatlardan inişe geçtiği sırada gemiye yaklaşık 15 metre kala aşağıya düştü. Muhafızların olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, o anlar tatbikatı görüntüleyen bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Ülke gündemine oturan olayın ardından Rosgvardiya’nın Murmansk bölge ofisi tarafından geldi. Yaşanan kaza doğrulanırken, hayatını kaybeden 2 muhafızın ailelerine destek sağlanacağı belirtildi. Kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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