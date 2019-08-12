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Rusya'daki askeri birlikte meydana gelen patlama

12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:56
Rusya'daki askeri birlikte meydana gelen patlama

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde geçen hafta meydana gelen patlamada yaralıların sayısı 33'e çıktı.

Rusya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Krasnoyarsk bölgesinin Açinsk şehrinde geçen hafta yaşanan patlamada 33 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde geçen hafta patlama olmuş, bir kişi hayatını kaybetmişti.

Geçen hafta Rusya'nın Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte de füze motor denemesi sırasında meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirmişti.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:56
  1. Açinsk
  2. askeri birlik
  3. patlama
  4. Rusya

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