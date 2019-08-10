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Rusya'daki askeri birlikte meydana gelen patlama

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu, 5 çalışanının hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı

10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:15
Rusya'daki askeri birlikte meydana gelen patlama

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu (Rosatom), Severodvinsk’ta bulunan askeri birlikteki patlamanın, sıvı yakıtlı roket motoru için denenen “radyoizotop güç kaynağı"ndaki kaza nedeniyle yaşandığını bildirdi.

Rosatom’dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Severodvinsk kentindeki askeri birlikte meydana gelen patlamaya ilişkin detaylar verildi.

Kazanın, roket denemesi esnasında yaşandığının belirtildiği açıklamada, “Rokete ilişkin tüm denemeler, kıyıdan uzakta bulunan platformlarda yapıldı. Denemeler tamamlandığında, roketin yakıtı alev aldı ve sonrasında patlama yaşandı.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rosatom çalışanı 5 kişinin öldüğü patlamanın, sıvı yakıtlı roket motoru için denenen “radyoizotop güç kaynağı"ndaki kaza nedeniyle meydana geldiği kaydedildi.

Rusya’nın Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte perşembe günü füze motor denemesi esnasında patlama meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Rus medyasında çıkan bazı haberlerde, patlamanın ardından bölgede nükleer sızıntı yaşandığı öne sürülmüştü.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:15
  1. Nükleer
  2. ROSATOM
  3. Rusya

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