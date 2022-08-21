  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'da zincirleme kaza! Çok sayıda ölü var
Dünya

Rusya'da zincirleme kaza! Çok sayıda ölü var

Rusya'da yolcu taşıyan bir minibüsün iki TIR'ın arasında kalması sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 18:40:00 -
Rusya'da zincirleme kaza! Çok sayıda ölü var

Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinin Nikolaevsky kentinde içerisinde 20 kişi bulunan minibüs otoyolda seyir halindeyken önündeki tıra arkadan çarparken, arkadan gelen başka bir tır da duramayarak minibüse çarptı.

İki tırın arasında ezilen minibüsteki 16 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, 2 tır sürücüsünün ise kazadan hafif yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.

Zincirleme trafik kazasının ardından otoyol bir süre trafiğe kapatılırken, enkaz kaldırma çalışmalarının ardından otoyol kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı. Trafik kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23