Rusya’da yer yerinden oynuyor! ‘Putin’i ilgilendirmiyor’

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Kommersant'a demecinde "Almanya'dan yollanan adam" diye andığı Navalnıy'ı, "Rusya'yı istikrarsızlaştımak isteyen Batılı istihbarat örgütlerinin piyonu" olarak niteledi.

Rusya Komünist Partisi Başkanı Gennadi Zyuganov, Navalnıy'ın yıllardır ülkeye zarar vermeye çalıştığını savunarak, "Yıllardır aynı boş çaba içinde, Rusya'da (Ukrayna'daki gibi) Maydan organize etme hedefinden başka yaptığı şey yok" dedi.

Liberal Demokrat Parti Başkanı Vladimir Jirinovski, Navalnıy'ı "Aptallar, hastalar ve maceracılar muhalefetinin lideri" diye niteledi ve "ya Sibirya'da ömür boyu hapis kalmasını ya da Lukoil'in eski sahibi Mihail Hodorkovski gibi çekip ülkeden gitmesini" istedi.

Parlamentoda temsil edilen son muhalefet partisi Adil Rusya'nın lideri Sergey Mironov da, Navalnıy'ı "hain ve yabancı ellerde kukla" omakla ve dış istihbarat kurumlarıyla işbirliğine hazır olmakla suçladı.

Dmitriy Peskov'dan açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanmasının ülkenin iç meselesi olduğunu söylemişti.

Söz konusu açıklamaları dikkate almadıklarını belirten Peskov, Navalnıy'ın Rus yasalarına aykırı davrandığını savundu.

"Bu, tamamen ülkemizin iç meselesidir. Kimsenin buna müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Bu tür açıklamaları dikkate alma niyetinde değiliz." diyen Peskov, tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmakla ilgili olduklarını dile getirdi.

Peskov, Navalny ile ilgili durumun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ilgilendirmediğini ve Rus vatandaşlarının haklarının ülkedeki yasalar tarafından güvence altına alındığını ifade etti.