Rusya'da yeni dönem başladı: Başbakanı belli oldu... Putin kararını ilan etti, Mişustin'i seçti

Yemin ederek Rusya 5. kez başkanlık dönemine başlayan Vladimir Putin'den çok konuşulacak atama kararı geldi. Putin, başbakanlık için bir kez daha "Mişustin" dedi.

Rusya’da geçtiğimiz Salı günü yemin ederek 5. dönem devlet başkanlığı görevine başlayan Vladimir Putin, Mihail Mişustin'i Rusya Başbakanı olarak atayan kararnameyi imzaladı.

PUTİN KARARNAMEYİ İMZALADI

Rusya’da geçtiğimiz Mart ayında gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından istifa eden Rus hükümeti tekrar belirlenirken bugün Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da, Mihail Mişustin'in yeniden başbakanlığı için oylama yapıldı. Milletvekillerinin oylarıyla tekrar başbakan seçilen Mişustin ile ilgili parlamento kararı akşam saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önüne geldi. Mihail Mişustin, salı günü yemin ederek 5. dönem devlet başkanlığı görevine başlayan Putin’in imzaladığı kararnameyle tekrar Rusya başbakanı oldu.

KABİNE GELECEK HAFTA ŞEKİLLENECEK

Mihail Mişustin önümüzdeki hafta içerisinde kabinede belirlediği isimleri Putin’e sunacak ve Rus hükümeti önümüzdeki hafta şekillenecek.

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MEDVEDEV'İN YERİNE GÖREVE GELMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ocak 2020’de dönemin başbakanı Dmitry Medvedev’i görevden almış ve yerine Mihail Mişustin'i atamıştı.