  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'da yeni dönem başladı: Başbakanı belli oldu... Putin kararını ilan etti, Mişustin'i seçti
Dünya

Rusya'da yeni dönem başladı: Başbakanı belli oldu... Putin kararını ilan etti, Mişustin'i seçti

Yeniakit Publisher
2024-05-10 22:37:00 -
Rusya'da yeni dönem başladı: Başbakanı belli oldu... Putin kararını ilan etti, Mişustin'i seçti

Rusya'nın başbakanı belli oldu! Yemin ederek Rusya 5. kez başkanlık dönemine başlayan Vladimir Putin'den çok konuşulacak atama kararı geldi. Putin, başbakanlık için bir kez daha "Mişustin" dedi.

Yemin ederek Rusya 5. kez başkanlık dönemine başlayan Vladimir Putin'den çok konuşulacak atama kararı geldi. Putin, başbakanlık için bir kez daha "Mişustin" dedi.

Rusya’da geçtiğimiz Salı günü yemin ederek 5. dönem devlet başkanlığı görevine başlayan Vladimir Putin, Mihail Mişustin'i Rusya Başbakanı olarak atayan kararnameyi imzaladı.

PUTİN KARARNAMEYİ İMZALADI

Rusya’da geçtiğimiz Mart ayında gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından istifa eden Rus hükümeti tekrar belirlenirken bugün Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da, Mihail Mişustin'in yeniden başbakanlığı için oylama yapıldı. Milletvekillerinin oylarıyla tekrar başbakan seçilen Mişustin ile ilgili parlamento kararı akşam saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önüne geldi. Mihail Mişustin, salı günü yemin ederek 5. dönem devlet başkanlığı görevine başlayan Putin’in imzaladığı kararnameyle tekrar Rusya başbakanı oldu.

KABİNE GELECEK HAFTA ŞEKİLLENECEK
Mihail Mişustin önümüzdeki hafta içerisinde kabinede belirlediği isimleri Putin’e sunacak ve Rus hükümeti önümüzdeki hafta şekillenecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MEDVEDEV'İN YERİNE GÖREVE GELMİŞTİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ocak 2020’de dönemin başbakanı Dmitry Medvedev’i görevden almış ve yerine Mihail Mişustin'i atamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23