Rusya'da yaşanan kriz! Forbes: Türkiye Rusya'ya çift kullanımlı malzeme satışını azalttı'

Forbes dergisinin Rusça edisyonu, Türkiye'nin Rusya'ya hem sivil, hem askeri amaçla kullanılabilen ve "çift kullanımlı" tabir edilen ürünlerin sevkiyatını ekim-kasım aylarından itibaren azaltmaya başladığını ileri sürdü. Türkiye'nin ihracat istatistiklerini kaynak gösteren dergi, ABD'nin yaptırımlara uyulması yönündeki çağrılarından sonra söz konusu satışların azalmaya başladığını yazıyor.



Derginin yazarları, analizlerinde ABD, AB, İngiltere ve Japonya'nın açıkladığı yaptırım listelerinde yer alan 45 ürünün satış verilerini dikkate aldıklarını dile getirdi.



Buna göre söz konusu ürünlerin Türkiye'den Rusya'ya satış hacmi kasım ayında 8,4 milyon dolara kadar geriledi. Haberde söz konusu ürünlerin büyük oranda elektronik kategorisinde yer aldığı belirtiliyor.



Forbes, Ukrayna'ya düzenlenen askeri operasyondan sonra çift kullanımlı ürünlerin Türkiye'den Rusya'ya satışının üç kat artarak 70,9 milyon dolara kadar yükseldiğini yazdı. Ocak-Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşen satış miktarı ise 129 milyon doların üzerinde. (turkrus)

NE OLMUŞTU!

Rosselhoznadzor'ın son yayımladığı verilere göre, Rusya Azerbaycan'dan 3 milyon, Türkiye'den ise 1,2 milyon yumurta ithal etti.

Türkiye'den 633,6 bin adetlik parti 16 ve 18 Ocak tarihlerinde Rusya Federasyonu'na ulaştı. Azerbaycan'dan 612 bin adetlik iki sevkiyat ise cuma günü Yarag-Kazmalyar kontrol noktasından teslim edildi.

Rusya’daki yaşanan yumurta krizi sonrası yumurtadan ithalat vergisi altı ay süreyle düşürüldü. Rusya aldığı bu tedbir ile 1,2 milyar yumurta ithalatına olanak sağlaması ve fiyat durumunu istikrara kavuşturması bekliyor.

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Rosstat'a göre, 2023 yılında Rusya Federasyonu'ndaki yumurtaların fiyatı Aralık ayında 1,6 kat, yani yüzde 18,2 arttı. Ocak ayında yumurta fiyatı ise, Haziran 2023'ün sonundan bu yana ilk kez yüzde 0,2 oranında düştü. (patronlardunyasi)