  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan Türkiye'nin F-35'lere nasıl darbe vuracağını açıkladı! O silahlarıyla F-35'leri düşürebilirler

Cübbeli Ahmet Hoca 'İsmi Kenan olanlara müjdem var' dedi! Aleyna isimli olanlara kötü haberi verdi

Türk İHA ve SİHA’lar yine gündemde! Türk Donanması’na ve Türkiye'ye Orta Asya'dan ilgi artıyor! sınır kapılarındaki güç

Türk SİDA'sı NATO amirallerini şok etti! Yabancı gemiler cesaret edemedi ama o yaptı

Yeniden Refah'tan gündemi altüst edecek ittifak kararı! 'Duyunca çok şaşıracaksınız' diyerek açıkladılar

ABD'de peş peşe duyuru! Ülkede konuşuluyor: tüm ülkeyi öldürmeye yetecek kadar fentanil ele geçirildi

Türkiye düşmanı kör edecek silahını sınır hattına gönderiyor! İşte ABD şimdi yandı

Cihat Yaycı'dan dehşete düşüren uyarı: Bu tahammül edemeyiz ama Türkiye İsrail'e komşu olabilir

Türkiye Ds Automobiles, dikkat çekti! Resmen ilettiler: Yerli, yabancı dünya çapında en büyük 4. pazarı oldu!

Ali Koç'un garsona olan tavrı büyük tepki çekti! Yanındakileri güldürdü ama...
Ekonomi Rusya'da yaşanan kriz! Forbes: Türkiye Rusya'ya çift kullanımlı malzeme satışını azalttı'
Ekonomi

Rusya'da yaşanan kriz! Forbes: Türkiye Rusya'ya çift kullanımlı malzeme satışını azalttı'

Yeniakit Publisher
2024-01-20 23:42:00 - 2024-01-20 23:46:56
Rusya'da yaşanan kriz! Forbes: Türkiye Rusya'ya çift kullanımlı malzeme satışını azalttı'

Rusya Federal Tarım Ürünleri Denetleme Ajansı (Rosselhoznadzor)’nın yayımladığı verilere göre Rusya’da yaşanan yumurta krizine çözüm Türkiye ve Azerbaycan’dan geldi. Türkiye, Rusya’ya 1 milyonun üzerinde yumurta sevkiyatı yaptı. Öte yandan Forbes dergisinin Rusça edisyonu, Türkiye'nin Rusya'ya hem sivil, hem askeri amaçla kullanılabilen ve "çift kullanımlı" tabir edilen ürünleri azalttı... Rusya Federal Tarım Ürünleri Denetleme Ajansı (Rosselhoznadzor)'nın yayımladığı verilere göre Rusya'da yaşanan yumurta krizine çözüm Türkiye ve...

Forbes dergisinin Rusça edisyonu, Türkiye'nin Rusya'ya hem sivil, hem askeri amaçla kullanılabilen ve "çift kullanımlı" tabir edilen ürünlerin sevkiyatını ekim-kasım aylarından itibaren azaltmaya başladığını ileri sürdü. Türkiye'nin ihracat istatistiklerini kaynak gösteren dergi, ABD'nin yaptırımlara uyulması yönündeki çağrılarından sonra söz konusu satışların azalmaya başladığını yazıyor.

Derginin yazarları, analizlerinde ABD, AB, İngiltere ve Japonya'nın açıkladığı yaptırım listelerinde yer alan 45 ürünün satış verilerini dikkate aldıklarını dile getirdi.

Buna göre söz konusu ürünlerin Türkiye'den Rusya'ya satış hacmi kasım ayında 8,4 milyon dolara kadar geriledi. Haberde söz konusu ürünlerin büyük oranda elektronik kategorisinde yer aldığı belirtiliyor.

Forbes, Ukrayna'ya düzenlenen askeri operasyondan sonra çift kullanımlı ürünlerin Türkiye'den Rusya'ya satışının üç kat artarak 70,9 milyon dolara kadar yükseldiğini yazdı. Ocak-Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşen satış miktarı ise 129 milyon doların üzerinde. (turkrus)

NE OLMUŞTU!

Rosselhoznadzor'ın son yayımladığı verilere göre, Rusya Azerbaycan'dan 3 milyon, Türkiye'den ise 1,2 milyon yumurta ithal etti.

Türkiye'den 633,6 bin adetlik parti 16 ve 18 Ocak tarihlerinde Rusya Federasyonu'na ulaştı. Azerbaycan'dan 612 bin adetlik iki sevkiyat ise cuma günü Yarag-Kazmalyar kontrol noktasından teslim edildi.

Rusya’daki yaşanan yumurta krizi sonrası yumurtadan ithalat vergisi altı ay süreyle düşürüldü. Rusya aldığı bu tedbir ile 1,2 milyar yumurta ithalatına olanak sağlaması ve fiyat durumunu istikrara kavuşturması bekliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rosstat'a göre, 2023 yılında Rusya Federasyonu'ndaki yumurtaların fiyatı Aralık ayında 1,6 kat, yani yüzde 18,2 arttı. Ocak ayında yumurta fiyatı ise, Haziran 2023'ün sonundan bu yana ilk kez yüzde 0,2 oranında düştü. (patronlardunyasi)

4 ülke tarafından duyuruldu: Türkiye'nin gururu Milli Muharip uçak 'Kaan' dönemi resmen başladı! İlgili karar
4 ülke tarafından duyuruldu: Türkiye'nin gururu Milli Muharip uçak 'Kaan' dönemi resmen başladı! İlgili karar

Teknoloji

4 ülke tarafından duyuruldu: Türkiye'nin gururu Milli Muharip uçak 'Kaan' dönemi resmen başladı! İlgili karar

Tarım Kredi Market indirimleri başladı! Markete gitme vakti geldi: Sadece 1 hafta sürecek indirimler
Tarım Kredi Market indirimleri başladı! Markete gitme vakti geldi: Sadece 1 hafta sürecek indirimler

Ekonomi

Tarım Kredi Market indirimleri başladı! Markete gitme vakti geldi: Sadece 1 hafta sürecek indirimler

HarmonyOS Next! Ekonomi gündemi: Huawei’nin Android’e alternatif yeni işletim sistemini duyurdu! Kimse farkında değil
HarmonyOS Next! Ekonomi gündemi: Huawei’nin Android’e alternatif yeni işletim sistemini duyurdu! Kimse farkında değil

Teknoloji

HarmonyOS Next! Ekonomi gündemi: Huawei’nin Android’e alternatif yeni işletim sistemini duyurdu! Kimse farkında değil

Rusya Çin ülkesi anlaştı! En büyük tedarikçisi belli oldu: satışlar beklentilerin üzerinde arttı! Suudi Arabistan'ı...
Rusya Çin ülkesi anlaştı! En büyük tedarikçisi belli oldu: satışlar beklentilerin üzerinde arttı! Suudi Arabistan'ı...

Dünya

Rusya Çin ülkesi anlaştı! En büyük tedarikçisi belli oldu: satışlar beklentilerin üzerinde arttı! Suudi Arabistan'ı...

Yeni reformlar: Bağ-Kur'lu olanlara yönelik! Kim ne alacak?
Yeni reformlar: Bağ-Kur'lu olanlara yönelik! Kim ne alacak?

Ekonomi

Yeni reformlar: Bağ-Kur'lu olanlara yönelik! Kim ne alacak?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası hakkındaki iddialar akıl dışı! Mehmet Şimşek sert dille yalanladı
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası hakkındaki iddialar akıl dışı! Mehmet Şimşek sert dille yalanladı

Gündem

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası hakkındaki iddialar akıl dışı! Mehmet Şimşek sert dille yalanladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23